Šestinštiridesetletni Dejan Milojević je doživel srčni zastoj med večerjo gostujoče ekipe v torek zvečer po lokalnem času v Salt Lake Cityju. Prepeljali so ga na urgenco, a je pozneje umrl za posledicami srčnega zastoja.

"Popolnoma smo skrušeni zaradi Dejanove nenadne smrti. To je šokanten in tragičen udarec za vse, ki so povezani z Warriorsi, in neverjetno težek čas za njegovo družino, prijatelje in vse nas, ki smo imeli neverjetno veselje delati z njim. Ob tem, da je bil odličen košarkarski trener, je bil eden najbolj pozitivnih in prijetnih ljudi, kar sem jih poznal. Nekdo, ki je s svojo strastjo in energijo prinašal veselje in svetlobo v vsak dan. Žalujemo z in za njegovo ženo Natašo ter njunima otrokoma Nikolo in Mašo," je ob tragičnem dogodku dejal glavni trener kluba Steve Kerr.

Leta 2001 evropski prvak

Milojević je leta 2001 v Turčiji kot košarkar Jugoslavije osvojil naslov evropskega prvaka. Kot trener je osem sezon do junija 2020 zelo uspešno vodil ekipo Mega, ki je imela v tem obdobju med drugim kar 11 igralcev, ki so potem dobivali povabila za nastop v NBA. Med njimi sta bila tudi sedanji zvezdnik lige Nikola Jokić in slovenski reprezentant Vlatko Čančar.

Leta 2021 prvak z Warriors

Leta 2021 je v Warriors postal pomočnik trenerja Kerra in nato leto pozneje osvojil naslov prvaka v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

