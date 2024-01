Portugalci pokopali upe nerazpoloženih Slovencev

Slovenija : Portugalska 30:33 (17:18) Barclays Arena, gledalcev 13.376, sodnici: Charlotte in Julie Bonaventura (obe Francija).

Slovenija: Ferlin, Lesjak, Marguč, Dolenec 2, Cehte 5, Slatinek Jovičić 1, Zarabec 2, Horžen 4, Mazej 2, Bombač, Mačkovšek 7 (1), Šiško, Novak 3, Vlah 4, Drobež, Suholežnik.

Portugalska: Rema Marques, Capdeville, Portela 3 (3), Duarte, Martins 1, R. Silva 2, Fernandes 5, Cavalcanti, Areia 2 (1), F. Costa 4, F. Silva, Salvador 4, Oliveira, Rebelo Nazare, M. Costa 11, Frade 1.

Sedemmetrovke: Slovenija 4 (1), Portugalska 5 (4).

Izključitve: Slovenija 6, Portugalska 4 minute.

Rdeči karton: /.

Slovenci so po porazu proti Švedom v sredo (22:28) ostali praznih rok še proti Portugalski in po treh zaporednih zmagah v prvem delu zdaj nanizali dva zaporedna poraza in si s tem zaprli vrata možnosti napredovanja. To je bil tretji slovenski poraz proti Portugalski na jubilejnem desetem medsebojnem obračunu. Nazadnje je bil iberski predstavnik boljši pred 12 leti in pol v kvalifikacijah za EP 2012. Slovenci so proti Portugalski igrali brez pomembnega člena, saj je Blaž Blagotinšek zbolel, kar se je pokazalo kot velik udarec za Slovence sploh za igro v obrambi. Zaradi težav s stegensko mišico je manjkal tudi Tilen Kodrin, prvič na turnirju pa sta se tako v slovenskem kadru znašla Tadej Mazej in Peter Šiško.

Blaž Blagotinšek je zbolel. Foto: Guliverimage

Manko ob odsotnosti Blagotinška sta skušala zapolniti Jernej Drobež predvsem v obrambnih nalogah in Kristjan Horžen v napadu. Slovenski strelski račun je v prvem napadu na tekmi odprl Borut Mačkovšek, ekipi pa sta nato dosegali zadetek za zadetkom. Portugalci so v prvih minutah zadevali predvsem z natančnimi streli z devetih metrov, po nekaj slovenskih napakah pa so portugalski rokometaši s sedemmetrovko v 13. minuti prvič na srečanju povedli s +2 (7:5), nekaj minut zatem pa je prednost narasla že na štiri zadetke (10:6). Slovenci so imeli ogromno težav predvsem v napadu, saj so zapravljali strel za strelom, Portugalci pa so na drugi strani ob luknjasti obrambi kaznovali vsako slovensko napako.

Horžen je dosegel štiri zadetke. Foto: Reuters

Od zaostanka s 8:12 so nato Slovenci z nekaj hitrimi potezami odgovorili z delnim izidom 4:0 in izid poravnali na 12:12. Dobrih pet minut pred koncem prvega polčasa je Mačkovšek po protinapadu zadel za vodstvo Slovenije s 14:13, dve minuti zatem pa je Slovenijo do prvega vodstva z dvema zadetkoma prednosti po novem hitrem napadu popeljal Domen Novak (16:14). Po nekaj dobrih minutah so Slovenci v zaključku prvega polčasa znova popustili, Portugalci pa so od zaostanka s 14:16 odgovorili z delnim izidom 4:1 in se na glavni odmor podali s prednostjo 18:17. Mačkovšek je v prvem polčasu dosegel štiri zadetke, Slovencem pa je ogromno sivih las v prvem polčasu povzročal Martim Costa, ki se je podpisal pod sedem golov.

Martim Costa je dosegel kar enajst zadetkov. Foto: Reuters

Slovenci tudi na začetku drugega polčasa niso blesteli in v napadu zapravljali priložnosti, prednost Portugalcev pa je 20 minut pred koncem znova narasla najprej na dva zadetka (24:22), nato pa že na nevarne štiri gole prednosti (27:23). Zorman je nato posegel še po zadnji minuti odmora, a so Portugalci takoj zatem prvič na srečanju ušli na +5 (28:23). Slovenski rokometaši tudi v nadaljevanju niso našli ritma, kljub temu pa je slabih devet minut pred koncem Nejc Cehte s polprotinapada zadel za znižanje zaostanka na 27:29 in zanetil še nekaj upanja za preobrat. Kljub izključitvi Matica Suholežnika so Slovenci nato po uspešni obrambni akciji po novem zadetku Cehteta sedem minut pred koncem ujeli priključek (28:29), vendar so nato z dvema zadetkoma odgovorili Portugalci in znova pobegnili ter s tem tudi dokončno zapečatili usodo Slovencev. Portugalci so tako po Norveški zaustavili še Slovenijo, na koncu so zmagali s 33:30.

V slovenski izbrani vrsti je bil na koncu s sedmimi goli najučinkovitejši Mačkovšek, Cehte je dosegel pet golov, Horžen pa štiri. Pri Portugalcih je ze enajstimi zadetki blestel Costa. To je bil tretji slovenski poraz proti Portugalski na jubilejnem desetem medsebojnem obračunu. Nazadnje je bil iberski predstavnik boljši pred 12 leti in pol v kvalifikacijah za EP 2012.

V nedeljo bo Slovenija igrala še proti Nizozemski (15.30), za konec drugega dela pa še proti favorizirani Danski v torek ob 18. uri.

