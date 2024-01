Slovenci nemočni proti branilcem naslova. "Krivda je moja," pravi Zorman. #video

Slovenska moška rokometna reprezentanca je nastope v drugem delu evropskega prvenstva, ki od 10. januarja poteka v Nemčiji, začela s porazom. V Hamburgu se je pomerila z aktualnimi evropskimi prvaki Švedi in jim priznala premoč z 22:28. Norvežani so danes z 32:37 izgubili proti Portugalski, Danci pa so bili z 39:27 boljši od Nizozemcev.

"Krivda je moja, ekipe kot kaže nisem dobro mentalno pripravil," je za TV Slovenija po prvem porazu slovenske vrste na tem prvenstvu povedal selektor Uroš Zorman. "Videlo pa se je, da ni bilo prave energije. Fantom nima kaj zameriti, dali so vse od sebe. Malo nas je, nimamo rotacije in to je to. Začeli smo dobro, vratar nas je držal v igri, nismo pa izkoristili svojih priložnosti. Delali smo napake, oni so se odlepili, malo smo padli, ni bilo energije, da bi se vrnili," je še ugotavljal selektor in še enkrat poudaril: "Nimamo kaj, za vse to, rotacije, mentalno pripravo, prevzemam krivdo, jaz sem bil danes preslab."

Miha Zarabec pa je za slovensko nacionalno televizijo dejal: "Ni bilo enostavno, 'crknili' smo od prvega do zadnjega, ni bilo energije. Pride taka tekma, pride tak dan. Želeli smo si, ampak ni šlo. V vseh elementih igre so bili boljši. Švedi so nas postavili na realna tla, malo smo leteli, danes pa smo sami sebe 'zaklali' tudi z napakami."

Slovenske napade je ustavljal razpoloženi švedski vratar Palicka. Foto: Guliverimage

Začetek odličen

Zorman je tekmo začel s Ferlinom v vratih, Mačkovškom, Bombačem, Dolencem, Blagotinškom, Margučem in Cehtetom v polju. Slovenci so povedli s sedmih metrov, za 1:0 je zadel Gašper Marguč. Švedi so prek Erica Johanssona izenačili, nato pa jim je Zormanova četa tudi po zaslugi nekaj odličnih obramb Klemna Ferlina ušla na 3:1, pa nato 4:2 in 5:3. Švedi so v 18. minuti prišli do izenačenja na 5:5, nato uspešno ustavili slovenski napad in strel Boruta Mačkovška, na drugi strani pa nato izsilili še četrti poskus s sedmih metrov, a se je spet izkazal Ferlin in ubranil strel Hampusa Wanneja.

Blagotinšek je poskrbel za novo vodstvo Slovenije, za novo izenačenje Lucas Pellas, nato pa se je izkazal še švedski vratar Andreas Palicka, ubranil Cehtetov strel in Švedi so po hitrem protinapadu prišli do prvega vodstva na tekmi (6:7). Blagotinškov strel za izenačenje je ustavil Palicka. Jonathan Carlsbogard je povišal vodstvo Švedske na 8:6, Palicka je nato ustavil poskus Aleksa Vlaha, ki je nato zadel še vratnico, nezbranost Slovencev pa sta nato kaznovala še Pellas in Albin Laegergren za najvišje vodstvo na tekmi z 10:6. Vlah je znižal na 7:10, prišel je hiter švedski odgovor z zadetkom Sebastiana Karlssona, nato sta na sceno stopila oba vratarja in ostalo je pri vodstvu z 11:7 za Švedsko.

Slovenski rokometaši danes niso bili pravi. Foto: Guliverimage

Usoden začetek drugega polčasa

V začetku drugega polčasa so Švedi nadaljevali odlično, razbranil se je Palicka, Slovencem so hitro ušli na osem golov razlike (7:15) in Uroš Zorman je moral vzeti minuto odmora. Ob izključitvi Maxa Darja so Slovenci znižali zaostanek na šest golov, najprej je zadel Dean Bombač, nato še Ferlin z metom čez celotno igrišče v prazna švedska vrata (9:15), ob izenačenih močeh na igrišču pa so Švedi nato ohranjali visoko prednost. V 41. minuti so vodili že s +9 (9:18). Sledilo je nekaj boljših minut v obrambi, Vlah in Mačkovšek sta znižala na 11:18, Staš Jovičić na 12:18. Švedi so se zbrali in spet pobegnili na +8 (12:20). Ferlina je v slovenskih vratih zamenjal Urban Lesjak, reprezentanci sta uspešno zaključevali napade in Švedi so ohranjali prednost, v 51. minuti je bilo 16:24.

Tudi v švedskih vratih je prišlo do menjave, izjemnega Palicko je zamenjal Tobias Thulin, to pa ni spremenilo ničesar, Švedi so zlahka ohranjali visoko prednost (18:26 v 56. minuti), Slovenci so izgubili voljo. Zarabec in Vlah sta do konca le nekoliko znižala zaostanek, a Švedi so se veselili zanesljive zmage z 28:22.

Najboljši strelec dvoboja je bil Lucas Pellas z osmimi goli, pri Slovencih se je v drugem polčasu razigral Aleks Vlah in dvoboj končal s sedmimi goli.

Slovenija bo v drugem delu igrala še proti Portugalski v petek, Nizozemski v nedeljo (obe 15.30) ter Danski čez natanko teden dni (ob 18. uri).

EP v rokometu 2024, 8. dan

Torek, 16. januar:

Lestvice:

