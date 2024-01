Podvig Aleša Pajoviča in Avstrije, znani vsi udeleženci drugega dela EP

Slovenski rokometaši so dan po veliki zmagi nad Norveško in stoodstotnem izkupičku v prvem delu evropskega prvenstva danes iz Berlina odpotovali v Hamburg, kjer bodo v sredo proti branilki naslova Švedski (20.30) začeli nastope v drugem delu prvenstva. Danes pa smo dobili še vse potnike v drugi del tekmovanja v skupinah A, B in C. Podvig je uspel Avstriji, ki jo vodi nekdanji slovenski reprezentant Aleš Pajovič, ta je po remiju s Španijo (33:33) osvojila drugo mesto v skupini B in evropske podprvake poslala domov.

V skupini B so si Hrvati po visoki zmagi nad Španijo in remiju z Avstrijo Aleša Pajoviča napredovanje zagotovili šele v zadnjem krogu z zmago nad Romunijo (31:25). Zvečer pa sta se v zelo pomembni tekmi pomerili Španija in Avstrija. To je bil neposreden spopad za drugo mesto v skupini in z njim nadaljevanje prvenstva, po remiju s 33:33, pa so se napredovanja veselili naši severni sosedje, ki jih vodi slovenska rokometna legenda. Hrvati so bili prvi s petimi točkami, Avstrijci s štirimi drugi. Aktualni evropski podprvaki Španci in Romuni se poslavljajo.

V skupini A si je napredovanje z dvema zmagama že pred današnjim zadnjim krogom priborila Nemčija, po zmagi Severne Makedonije nad Švico, pa je še pred zadnjo tekmo skupinskega dela napredovala še Francija. A Galski petelini so se z gostitelji Nemci spopadli za prvo mesto v skupini, jih premagali s 33:30 in v nadaljevanje nesejo dve točki.

Zmagovalci skupine C so Madžari, ki so tretjo zmago na tem EP vknjižili proti Islandiji (33:25). V popoldanski tekmi so Črnogorci s 30:29 presenetili Srbe in jim s tem zapahnili vrata glavnega dela turnirja.

Tekme Slovenije v drugem delu: Sreda, 17. januar:

20.30 Slovenija - Švedska Petek, 19. januar:

15.30 Slovenija - Portugalska Nedelja, 21. januar:

15.30 Slovenija - Nizozemska Torek, 23. januar:

18.00 Slovenija - Danska

EP v rokometu 2024, 7. dan

Torek, 16. januar:

