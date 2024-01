Izjemni Slovenci po drami do velike zmage!

Slovenska rokometna reprezentanca je na zadnji tekmi prvega dela evropskega prvenstva v Berlinu po pravi drami z 28:27 (17:17) premagala Norveško. Slovenci so s tremi zmagami končali na vrhu skupine D in se v drugi del v Hamburg podajajo z dvema točkama, do napredovanja so prišli tudi Norvežani, ki so napredovali brez točk. V drugem polčasu je blestel vratar Urban Lesjak, ki je dobil tudi priznanje za najboljšega igralca srečanja.

Norveška : Slovenija 28:29 (17:17) Mercedes-Benz Arena, gledalcev: 13.336, sodnici: C. Bonaventura, J. Bonaventura (obe Francija).

Norveška: Saeveras, Bergerud, Sagosen 6, Barthold 3, Jakobsen, Oeverby 4, Bjoernsen 4, Gullerud 1, Groendahl 5 (4), Johannessen, O'Sullivan, Reinkind 2, Setterblom 1, Lyse 1, Gulliksen, Blonz.

Slovenija: Ferlin, Lesjak, Blagotinšek 5, Marguč 2, Dolenec 3, Cehte 2, Slatinek Jovičić 1, Kodrin 1, Zarabec 1, Horžen, Bombač 3, Mačkovšek 3, Novak, Vlah 7 (1), Drobež, Suholežnik.

Sedemmetrovke: Norveška 6 (4), Slovenija 1 (1).

Izključitve: Norveška 6, Slovenija 18 minut.

Rdeči karton: /.

Slovenija si je po zmagah proti Ferskim otokom in Poljski že krog pred koncem zagotovila napredovanje v glavni del tekmovanja, za piko na i pa je danes po velikem in trdem boju ter pravi dramatični končnici z 28:27 na kolena spravila še Norveško. Slovenci so Norvežane premagali prvič po letu 2016, odločilen gol je minuto pred koncem dosegel Aleks Vlah, češnjo na torti ob izjemni ekipni predstavi pa je v drugem polčasu z odličnimi obrambami dodal še Urban Lesjak. Slovenija se tako s polnim izkupičkom in dvema točkama podaja v drugi del tekmovanja, kjer se bo merila proti Švedski, Nizozemski (skupina E) ter Danski in Portugalski (skupina F). Norveška se v drugi del podaja brez točk.

S kom v drugem delu? Slovenci se bodo v sredo po vnaprej pripravljenem razporedu (EHF) kot prvouvrščena ekipa skupine D pomerili proti prvouvrščeni ekipi skupine E (Švedska). V petek v skupini 2 drugega dela sledi dvoboj proti Portugalski, za konec drugega dela pa bosta v nedeljo in naslednji torek še dvoboja proti Nizozemski in Danski. Tekme Slovenije v drugem delu: Sreda, 17. januar:

20.30 Slovenija - Švedska Petek, 19. januar:

15.30 Slovenija - Portugalska Nedelja, 21. januar:

15.30 Slovenija - Nizozemska Torek, 23. januar:

18.00 Slovenija - Danska

Selektor Uroš Zorman pred tekmo z Norveško ni storil nobenih taktičnih sprememb, v igro je poslal standardno zasedbo, za vodstvo Slovenije pa je takoj zadel Dean Bombač. Po dveh odličnih obrambah Klemna Ferlina je nato na 2:0 povišal Borut Mačkovšek. Z dvema zaporednima zadetkoma so zatem takoj odgovorili Norvežani in izenačili na 2:2. V šesti minuti so Norvežani po napaki Slovencev in prvem protinapadu na srečanju prvič na srečanju povedli (4:3), po nekaj težavah slovenskega napada pa so Norvežani hitro kaznovali vse napake Slovencev in v deseti minuti povedli z 8:5. Selektor Zorman je nato ukrepal z minuto odmora, kar je za nekaj minut obrodilo sadove, slovenski rokometaši so imeli celo napad za 8:8, a so sledile nove tehnične napake in novi hitri zadetki Norvežanov (10:7).

Aleks Vlah je bil s sedmimi zadetki prvi strelec srečanja, dosegel je tudi odločujoči zadetek minuto pred koncem. Foto: Guliverimage

Slovenski selektor je v prvem polčasu ogromno menjal in nato vendarle našel razpoloženo postavo, ki je na začetku 25. minute po zadetku Aleksa Vlaha izid poravnala na 14:14, Slovenci so imeli nato še napad za vodstvo, a kapetan Jure Dolenec ni našel poti do gola tekmecev. V izjemno izenačenem nadaljevanju je izid prvega polčasa (17:17) z uspešno izvedeno sedemmetrovko postavil Vlah.

Izenačeno nadaljevanje, Lesjak blestel v vratih

Norvežani so na začetku drugega polčasa znova malce pobegnili in imeli prednost dveh zadetkov. V 45. minuti je nato Vlah po dobri obrambi Urbana Lesjaka, ki je v drugem polčasu blestel, z močnim strelom od daleč izid poravnal na 23:23, nato pa je za vodstvo s 24:23 zadel še Bombač. Reprezentanci sta nato bili hud boj za vsako žogo, Slovencem sta nekajkrat živce parali tudi glavni sodnici srečanja. Slovenci so na koncu imeli kar 18 minut igralca manj na igrišču, Norveška le šest. V zadnjih minutah je vrata Slovenije zaklenil Lesjak, ki je zaustavljal strel za strelom Norvežanov. Minuto pred koncem je za vodstvo Slovenije z 28:27 zadel Vlah, po minuti odmora pa je Slovenija z jekleno obrambo zaustavila še zadnja poskusa Norveške in se veselila zaslužene zmage.

Urban Lesjak je v drugem polčasu zaklenil vrata. Foto: Reuters

V slovenski izbrani vrsti je bil na koncu s sedmimi točkami najučinkovitejši Vlah, Blagotinšek je dodal pet golov, Dolenec, Bombač in Mačkovšek so prispevali po tri. Pri Norvežanih je Sander Sagosen dosegel šest golov.

Napredovanje si je že pred tekmo s Slovenijo priborila tudi Norveška, saj so Ferski otoki po porazu s Poljsko (28:32) zapravili vse možnosti za napredovanje in bodo svoje prvo evropsko prvenstvo končali na dnu skupine D. Poleg Slovenije v drugi del v Hamburg po dve točki neseta še Danska in Švedska, Norveška, Nizozemska in Portugalska pa nobene.

Slovenci so si na EP že zagotovili vsaj 12. mesto in si v kvalifikacijah za nastop na SP prihodnje leto na Hrvaškem, Danskem in Norveškem priborili boljše izhodišče za žreb.

EP v rokometu 2024, 6. dan

Ponedeljek, 15. januar:

Lestvice:

Preberite še: