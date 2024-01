Zorman se je po veliki zmagi obregnil tudi ob sodniški kriterij #video

Tekme Slovenije v drugem delu: Sreda, 17. januar:

20.30 Slovenija - Švedska Petek, 19. januar:

15.30 Slovenija - Portugalska Nedelja, 21. januar:

15.30 Slovenija - Nizozemska Torek, 23. januar:

18.00 Slovenija - Danska

Slovenska rokometna reprezentanca je svojo najboljšo predstavo prvega dela na letošnjem evropskem prvenstvu privarčevala za zadnji obračun z Norveško. Slovenci so kljub nekaterim napakam, sploh v prvem polčasu, s zagrizeno borbo v obrambi in domiselnimi rešitvami v napadu v napeti končnici ugnali skandinavsko reprezentanco, ki je leta 2020 na evropskem prvenstvu Slovenijo ustavila na tekmi za tretje mesto. Tokrat je bil uspeh na strani Slovenije.

"Najprej bi rad čestital igralcem in tudi navijačem, ki so nas bodrili na igrišču. Na koncu so igralci tisti, ki so na igrišču in nosijo vse zasluge. Danes so delali tisto, kar smo se dogovorili. Vse so naredili maksimalno in k temu še nekaj dodali. Že pred tekmo smo vedeli, da če ji bomo blizu, jim dihali za ovratnik, se nam bo to slej kot prej povrnilo. Recept nam je uspel, izšlo se je po naših željah. To smo si zaslužili, vso tekmo smo bili maksimalno osredotočeni in zasluženo se v drugi del podajamo z dvema točkama," je po veliki zmagi dejal selektor Uroš Zorman.

Slovenci so s zagrizeno borbo ustavili Norveško. Foto: Reuters

"Sodniški kriterij nam ni šel na roko, vse je bilo dosojeno proti. A dejstvo je, da smo bili maksimalno osredotočeni. Na tem ves čas delamo, razen mi na klopi. Fantom kapo dol, to je tisto, kar smo čakali, premagati velikega tekmeca. Zdaj prihajamo še v težjo skupino, a točki moramo izkoristiti. Malo nas je, ampak smo hrabri. Kar smo se dogovorili, so fantje odpravili in dodali še marsikaj svojega. Daleč od tega, da bi zdaj visoko leteli. Zavedamo se, da taka zmaga na koncu še nič ne pomeni. Z nogama ostajamo na realnih tleh in gremo tekmo za tekmo," je še dodal Zorman. Slovenci so imeli proti Norveški kar 18 minut igralca manj na igrišču, na drugi strani Norvežani šest.

Odločilen gol je dosegel Aleks Vlah. Foto: Reuters

Odločilen gol dosegel Vlah, Lesjak blestel v vratih

Odločilen gol je minuto pred koncem dosegel Aleks Vlah, ki je bil s sedmimi zadetki tudi najboljši strelec Slovenije. "Danes smo dokazali, da je dovoljeno sanjati. Pokazali smo željo, borbenost, enotnost in na koncu smo zasluženo zmagali. Vedeli smo, da če jim bomo sledili, jih bomo lahko tudi prej kot slej zlomili. Na to smo tudi upali. Selektor nam je med polčasom dejal, da naj nadaljujemo začeto iz prvega polčasa in to nam je tudi uspelo," je bil po koncu zadovoljen Vlah.

Priznanje za igralca srečanja je prejel Urban Lesjak, ki je bil v drugem polčasu nočna mora norveških strelcev, zaustavljal je strel za strelom in bil pomemben kamenček v mozaiku zmage Slovenije. "Najprej bi rad čestital soigralcem, ker eden brez drugega ne moremo zmagati. Fantje so bili na igrišču odlični, borili smo se od prve do zadnje minute, na našo srečo smo danes zmagovalci," je bil zadovoljen slovenski vratar.

Slovencem sta živce večkrat načeli tudi sodnici srečanja dvojčici Bonaventura. Foto: Reuters

Slovenci se bodo v sredo po vnaprej pripravljenem razporedu Evropske rokometne zveze (EHF) kot prvouvrščena ekipa skupine D pomerili proti prvouvrščeni ekipi skupine E (Švedska). V petek v skupini 2 drugega dela sledi dvoboj s Portugalsko, za konec drugega dela pa bosta v nedeljo in naslednji torek še dvoboja z Nizozemsko in Dansko.

"Prava zmaga. Danes se je pokazalo, kam zares spadamo. Vedel sem, da smo dobri, da igramo dober rokomet. Borimo se, na igrišču pustimo srce drug za drugega, za našo državo. Nisem pa bil prepričan, ali bo to dovolj za zmago nad eno najboljših ekip na svetu. Tekma je bila težka, živčna, kar se je videlo v drugem polčasu, ko je bilo precej manj zadetkov. Mislim, da ni bilo ravno tako, da je bila vsaka izključitev ali sedemmetrovka napačno dosojena. Mogoče smo dali kanček več energije in agresivnosti v tekmo, zato smo veliko več časa igrali z igralcem manj. A velikokrat ravno ta energija odloča, izključitve pa kažejo na borbenost ekipe," je bil zadovoljen kapetan Jure Dolenec.

