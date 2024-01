Zorman Slovencem poslal sporočilo #video

Pred slovensko izbrano vrsto je po težkem porazu s Švedi že nova preizkušnja. Slovenci se bodo danes ob 15.30 pomerili s Portugalci, ki so tako kot Slovenci trenutno pri dveh točkah. "V tekmo moramo vstopiti maksimalno in dati vse od sebe. Vemo, da lahko igramo z vsakim, kar smo že dokazali, edino pomembno je, koliko mu ti sam dopustiš," je pred tekmo poudaril slovenski selektor Uroš Zorman.

Tako kot vsaka tekma do zdaj na evropskem prvenstvu bo za Slovenijo ključen tudi obračun s Portugalsko. Druga tekma drugega dela evropskega prvenstva v Nemčiji bo ključna za ohranitev upov na napredovanje v izločilne boje, tega se po predstavi brez prave energije varovanci selektorja Uroša Zormana še kako zavedajo. "Prespali smo ta poraz, kdaj ga bomo predelali, pa je vprašanje. Zagotovo je to zamujena priložnost, ki ostane za vedno. Ta tekma je za nami, fantje so vsi zdravi in celi. Izkupiček s Portugalci imamo isti, čaka nas zahtevna in vrhunska ekipa, ki igra moderen rokomet. Bomo videli, malce smo načeti, energije malce zmanjkuje, a ni kaj. V tekmo moramo vstopiti maksimalno in dati vse od sebe. Vemo, da lahko igramo z vsakim, kar smo že dokazali, edino pomembno je, koliko mu ti sam dopustiš," je pred srečanjem poudaril strateg slovenske izbrane vrste, ki je po sredinem porazu prevzel odgovornost.

"Povedal sem jim, da je vse na meni in da naj se oni sprostijo. En slab dan še ne prinese drame. Za nazaj tako ne moremo kaj spremeniti, za naprej pa lahko marsikaj. Sam odgovarjam za vse, za izbor igralcev, postavo, kdo začne, kdo igra, kdaj menjaš, kdaj vzameš minuto odmora, kakšno taktiko igraš. Nikoli nisem bežal od tega, niti kot igralec, kaj šele kot selektor. Vedno pravim, da kar je slabo, je moja krivda, kar je dobrega, pa je zasluga igralcev," je za STA dan po težkem porazu dejal Zorman.

Slovence čaka obračun s Portugalci. Foto: Reuters

"Kar se tiče javnosti, smo že tako vedno odpisani, kakorkoli obračamo. Če bi po pravici povedal, se seveda pogovarjamo med seboj, da 'dajmo vsaj dokazati stvari za naprej'. Doslej smo že marsikaj dokazali. Določeni še vedno ne razumejo, da nas ni. Nimamo številčne baze igralcev, iz katere bi lahko igralce menjali vijak za vijak. Mi bolj menjamo vijak za matico, to pa se mora dobro prilegati," je slikovito razložil Zorman. "Teh šest igralcev, ki so ostali doma, je bilo na zadnjih akcijah stalnih v reprezentanci, zdaj moraš pa dodati šest novih, ki jih prej ni bilo zraven. To je težko, a ni izgovor. Vemo, kaj delamo, kaj smo že naredili. Kakorkoli obračamo, so to za nas velike stvari," je poudaril Zorman.

Poraz s Švedsko že v preteklosti

Slovenci so v sredo prejeli hudo zaušnico s strani Švedske, ki je bila boljša z 28:22 in Slovenijo razen v nekaj prvih minutah povsem nadigrala. V slovenskem taboru so po porazu priznali, da z energijo na prvi tekmi v Hamburgu niso bili na pravi ravni, še kako pa se zavedajo, da se takšna predstava v nadaljevanju prvenstva v želji po dobrem rezultatu ne sme ponoviti. "Optimizma nam ne bo zmanjkalo, ker smo ekipa in ker vsak športnik želi zmagati. Pred nami je nova pomembna tekma, tisto s Švedsko smo hitro pozabili, mogoče smo o njej rekli le besedo ali dve. Danes je nov dan in s polno paro gremo proti Portugalcem. Lahko smo samozavestni, odigrali smo štiri tekme, tri smo zmagali, zato nimamo razloga, da bi spustili glave," je za STA dan pred srečanjem dejal Nejc Cehte.

Portugalci so v sredo ugnali Norveško in Sloveniji poslali opozorilo. Foto: Guliverimage

Čeprav Portugalska za širšo športno javnost ne spada med glavne favorite prvenstva, pa so naslednji tekmeci na tem prvenstvu že pokazali svojo moč. V prvem delu so nadigrali Grčijo (31:24), nato še Češko (30:27), zatem pa jim je do zdaj edini poraz na prvenstvu prizadejala Danska (27:37). Za kako kvalitetno reprezentanco gre, so Portugalci dokazali v sredo proti Norveški, ki so jo premagali s 37:32. "Imajo podoben slog igre kot Skandinavci. So hitri, zanašajo se na igro ena na ena z veliko 'fintiranja', so dobri in izraziti strelci. Obrambo imajo globljo, agresivno, ki prehaja celo v 3-3. Včeraj se nam je malo podrlo, a imeli smo čvrsto obrambo, le v napadu smo se malce preveč zapletali," je pred srečanjem še dejal Zorman.

Znova bo veliko odvisno od vratarjev

Slovenci so imeli na vseh dozdajšnjih obračunih veliko pomoč v vratih, kjer je na prvih tekmah blestel Klemen Ferlin, proti Norveški je zasijal še Urban Lesjak, proti Švedski pa je bila ena izmed edinih svetlih točk znova Ferlin. "Zavedamo se naše moči. Moramo igrati od prve do zadnje minute, kot da gre za finale. Le tako bomo premagali še kakšnega nasprotnika. Najpomembnejše tekme še prihajajo. Švedi so velika ekipa, moramo pa premagati Portugalce in Nizozemce in nekako še Dance, če želimo sanjati o polfinalu. Prvi poraz boli, a tako kot je včeraj dejal selektor, moramo se vrniti tja, kjer smo že bili," o pomembnosti dvoboja pravi Ferlin.

Se bodo Slovenci znova veselili? Foto: Reuters

Pred drugim obračunom v Berlinu pa se zahtevnega dela zavedajo tudi v portugalski izbrani vrsti. "To bo zahtevna tekma, tega se zavedamo, ampak temeljito se bomo pripravili na tekmeca kot na vse ostale na prvenstvu. Borili se bomo in dali vse, da dobimo vse tekme v glavnem delu," je za STA s 27 goli dejal najboljši strelec Portugalcev Martim Costa. Član Sportinga iz Lizbone dobro pozna slovensko zasedbo in ve, kje preti največja nevarnost. "Težko bo prebiti njen osrednji blok, saj sta Blagotinšek in Mačkovšek zelo visoka in močna. V napadu zelo inteligentno igra Bombač, ki odlično sodeluje z vsemi pozicijami. Res je izjemen igralec in na vse to se moramo pripraviti," je v sredo po zmagi proti Norveški še dodal Costa.

