Zorman po boleči zaušnici: Enostavno je bilo to preveč #video

"Mislim, da smo kljub porazu pokazali pravi obraz, dobro smo se borili, hoteli več, a so se zgodile določene napake. Enostavno je bilo to preveč," je po porazu s Portugalsko (30:33) na drugi tekmi drugega dela evropskega prvenstva v rokometu misli strnil slovenski selektor Uroš Zorman. Slovenija je na svoji peti tekmi prvenstva zabeležila drugi poraz in si praktično že zaprla vrata na poti do odmevnejšega dosežka.

Slovenski rokometaši so po treh zmagah v prvem delu evropskega prvenstva močno povečali apetite slovenskih ljubiteljev rokometa, a so jih ob selitvi v Hamburg zdaj po branilcih naslova Švedih zaustavili še Portugalci. Že tako kratko rotacijo v slovenski izbrani vrsti je pred srečanjem s Portugalsko dodatno ohromila še odsotnost Blaža Blagotinška in Tilna Kodrina. Predvsem odsotnost prvega se je močno poznala v obrambi, kjer so Portugalci izkoriščali slovenske napake in se na koncu zasluženo veselili svoje četrte zmage na prvenstvu. To je bil za Slovence sicer prvi poraz proti Portugalcem po več kot 12 letih in pol, skupno pa tretji na desetih medsebojnih tekmah.

Uroš Zorman je s svojimi varovanci zabeležil še drugi poraz na EP. Foto: Reuters

"V prvi vrsti bi rad čestital mojim igralcem za borbo. Fantje so pokazali povsem drugačen obraz kot proti Švedski, bilo je veliko več energije, čeprav je želja vedno prisotna. Za povrh vseh teh problemov, ki nas tako pestijo že od začetka priprav, imata zdaj težave še Blagotinšek in Kodrin, kar se nam je predvsem poznalo v obrambi in pokazalo v tranziciji, saj smo v prvem polčasu dobili pet, šest golov iz hitrega izvajanja sredine in protinapadov. Enostavno je bilo treba iskati več kombinacij, kar se je poznalo. Mislim, da smo kljub porazu pokazali pravi obraz, dobro smo se borili, hoteli več, a so se zgodile določene napake. Enostavno je bilo to preveč, z našimi napakami smo jim – ne bom rekel podarili zmago – a močno olajšali pot. Kljub vsemu smo imeli priložnost, a ni šlo," je po porazu dejal slovenski selektor Uroš Zorman.

Vlah in Horžen po porazu (video: RZS):

Ob odsotnosti Blagotinška je manko predvsem v napadu skušal zakrpati tudi Kristjan Horžen, ki je tekmo končal pri štirih zadetkih. "Vsi smo zelo razočarani, pričakovali smo dve točki. Pozna se, da je turnir dolg, sploh danes se nam je v obrambi poznalo, da nam manjka Blaž Blagotinšek. V prejšnjih tekmah nas je krasila igra v obrambi, danes pa nismo bili na nivoju. Med polčasom smo se dogovorili, da bomo v drugi polčas vstopili z veliko boljšo obrambo, na koncu nam ni uspelo, niti nismo pomagali vratarjema, da bi se lahko dvignila in mislim, da so Portugalci na koncu zasluženo zmagali," je dejal Horžen.

Borut Mačkovšek je dosegel sedem zadetkov. Foto: Reuters

Slovenci so si porazom skoraj dokončno zaprli vrata možnosti napredovanja v izločilne boje. Tja bosta napredovali le po dve najboljši reprezentanci iz obeh skupin drugega dela. Tretjeuvrščeni zasedbi bosta igrali za peto mesto. V nedeljo bo Slovenija igrala proti Nizozemski (15.30), za konec drugega dela pa še proti favorizirani Danski v torek ob 18. uri.

"Ne vem niti, kje začeti. Nismo se ravno do potankosti držali dogovora, pozna se tudi odsotnost Blagotinška, ki ga je pokosilo. Bolj bi morali biti zbrani, ukrasti kakšno žogo več. To je botrovalo porazu. Nismo prišli na evropsko prvenstvo, da bi doživljali poraze, žal, nimam kaj bolj pametnega povedati," je po koncu dejal Klemen Cehte, ki je srečanje končal pri petih zadetkih. "Dali smo vse od sebe, a enostavno smo bili brez Blaža v centralnem bloku. Zdaj govorimo že o treh glavnih igralcih, ki manjkajo v obrambi ob Mačkovšku. Videlo se je na koncu, da se nismo mogli ubraniti. Oni so bili po minuto v napadu, mi smo se borili, a ga na koncu vedno dobili. Potem je težje igrati tudi v napadu, saj nimaš pravice do napak. Smo razočarani, na igrišču smo imeli občutek, da bi lahko zmagali s 35:33, da bi lahko dali več golov, saj so bili tudi oni ranljivi v obrambi. Žal mi je, malo bomo pokvarili vtis in rezultat, a v tem trenutku je to to," je svoje vtise strnil še slovenski kapetan Jure Dolenec.

