Danci in Švedi proslavljajo, Slovencev ni zmotil nor šov Nizozemca #video

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v Hamburgu v tretji od štirih tekem drugega dela evropskega prvenstva premagala Nizozemsko (37:34). Izbranci Uroša Zormana so vodili večino srečanja, Nizozemci, pri katerih je Niels Gerardus Versteijnen dosegel kar 15 zadetkov, pa so se v drugem polčasu najbolj približali na -2. Vodilna Danska je v skandinavskem večernem spopadu nadigrala Norveško (29:23), Švedska pa je napolnila mrežo Portugalski (40:33), s tem pa je tudi postalo dokončno jasno, kako se bosta iz te skupine v boj za medalje podali severni sosedi Danska in Švedska.

V skupini 2 sta si Danska in Švedska zagotovili nastop v polfinalu še pred zadnjim nastopom v drugem delu tekmovanja. Danci imajo maksimalnih osem, Švedi pa šest točk, a so v medsebojnih srečanjih premagali tako Portugalsko kot tudi Slovenijo, ki na lestvici sledita s štirimi točkami. Norveška po porazu proti Danski ostaja pri dveh, Nizozemska, ki je ostala prekratka tudi proti Zormanovi četi, pa je še brez točk. Slovenija si je tako zagotovila že najmanj četrto mesto v skupini, v zadnjem krogu pa bo, če bo osvojila več točk kot Portugalska, skočila na tretje mesto in v Kölnu odigrala tekmo za 5. mesto.

Slovenija : Nizozemska 37:34 (19:13) Barclays Arena, gledalcev 13.376, sodnika: Schulze in Tönnies. Slovenija: Ferlin, Lesjak, Marguč 6 (1), Dolenec 1, Cehte 6, Slatinek Jovičić 2, Kodrin 4, Zarabec 4, Horžen 6, Bombač, Mačkovšek 3, Šiško, Novak, Vlah 5, Drobež, Suholežnik. Nizozemska: Ravensbergen, A. Versteijnen, Stavast 1, ten Velde 2 (1), Schoenaker, Sluijters, Schagen 1, Kooij 3, Geenen 4, N. Versteijnen 15 (2), Kleijkers, Steins 6, Smits, Smit, Claessens, Baijens 2. Sedemmetrovke: Slovenija 2 (1), Nizozemska 5 (3).

Izključitve: Slovenija 6, Nizozemska 4 minute.

Rdeči karton: /.

V slovenskem taboru pred srečanjem z zadnjeuvrščenimi Nizozemci niso skrivali želje, da bi v drugem delu tekmovanja zmagali vsaj enkrat. Na tekmi proti Nizozemski je za razliko od poraza proti Portugalski zastopal barve Slovenije tudi Tilen Kodrin, znova pa je manjkal oboleli steber obrambe Blaž Blagotinšek. Začetek dvoboja je sprva pripadel Nizozemcem, ki so si priigrali tesno prednost, največja je znašala +2, a so Slovenci hitro vrnili udarec, nato pa si po dvajsetih minutah že priigrali otipljivo prednost +5. Selektor Nizozemske, sloviti Šved Staffan Olsson, je pri vodstvu Slovenije z 12:7 vzel minuto odmora.

Gašper Marguč si je s šestimi zadetki delil prvo mesto na lestvici najboljših slovenskih strelcev proti Nizozemci. Toliko zadetkov sta dosegla tudi Kristjan Horžen in Nejc Cehte. Foto: Reuters

Po njej se je prednost Slovenije stopila na +3, nato pa je Zormanova četa prestavila v višje obrate, v napadu so začeli zadevati Gašper Marguš, Nejc Cehte (oba 4 zadetke) in Kristjan Horžen (3). Slovenija si je priigrala že prednost s sedmimi zadetki, po prvem polčasu pa je vodila z 19:13. Nizozemci, pri katerih je povzročal slovenski obrambi največ preglavic Niels Gerardus Versteijnen (6 zadetkov), so zadeli tik pred piskom sirene.

Slovenija povedla že za +8

V nadaljevanju se je prednost Slovenije še povzpela. V 37. minuti, ko je kapetan Jure Dolenec popeljal Slovence do vodstva s 24:16, je znašala že +8. A žilavi Nizozemci se niso predali. Po izključitvi na slovenski strani in nekaj tehničnih napakah so se približali, sprva na štiri gole (25:21), nato pa je Gašper Marguč zastreljal še sedemmetrovko. Najstrožja kazen Rutgerja ten Veldeja bi Nizozemce nato približala na vsega dva gola, a je to preprečil Ferlin.

Po minuti odmora je nastopilo živčnih zadnjih 15 minut, v katerih je najprej s sijajno dvojno obrambo, sprva po sedemmetrovki in nato še po odbitku zablestel Klemen Ferlin (na koncu je zbral 12 obramb) in ohranil slovensko prednost štirih golov. Prav tako oslabljeni in načeti Nizozemci se niso dali, še naprej so pretili, Slovenci pa zapravljali napade.

Niels Gerardus Versteijnen je slovensko mrežo zatresel kar 15-krat in prispeval slabo polovico vseh nizozemskih zadetkov! Toliko zadetkov je dosegel iz 17 udarcev in postavil strelski rekord na eni tekmi na tem prvenstvu. Foto: Reuters

V 51. minuti so se Nizozemci približali na zgolj dva zadetka zaostanka (26:28), v napadu je kot po tekočem traku zadeval N. Versteijnen, ki je na koncu dosegel neverjetnih 15 zadetkov, a tudi to ni zadoščalo, da bi se Nizozemci resneje približali Slovencem. Zormanova četa je ubranila prednost in se razveselila zaslužene prve zmage v drugem delu tekmovanja, s katero je prekinila niz dveh porazov, hkrati pa ohranila možnosti za preboj v izločilni del v Kölnu.

Zorman: Podarjenemu konju se ne gleda v zobe

Zorman je bil lahko zadovoljen s predstavo vratarja Ferlina. Foto: Reuters "Dve točki sta dve točki, ne glede na to, kaj je bilo in česa ni bilo. To je najbolj pomembno. Gre za samozavest in nismo pozabili zmagovati. Fantom iskrene čestitke za borbo in prikazano željo. Naslednjo tekmo proti Danski gremo na zmago. Danes je odločila večja zbranost v napadu, sploh v prvem polčasu. V drugem smo malce begali, ne vem sicer, zakaj, a tako je. Podarjenemu konju se ne gleda v zobe. Vem, da bo veliko spet narobe, a fantom kapa dol, saj se že pozna utrujenost, to je konec koncev šesta tekma na EP," je po poročanju STA po zmagi nad Nizozemsko, četrto zmago Slovenije na tem prvenstvu, povedal selektor Uroš Zorman.

"Škoda, da nismo tekme mirno pripeljali do konca, a zmaga je zmaga, smo pri štirih točkah in to brez Blagotinška. Žal mi je tekme s Portugalsko, a mislim, da moramo biti zadovoljni s tem prvenstvom ob vseh težavah," je dodal kapetan Jure Dolenec.

Legendarni Šved Staffan Olsson, ki vodi nizozemsko reprezentanco, ni skrival razočaranja nad nekaterimi sodniškimi odločitvami. Njegovi rojaki so v nedeljo ugnali Portugalsko s 40:33 in se že uvrstili v polfinale. Foto: Reuters

V prvem delu evropskega prvenstva so Zormanovi varovanci trikrat slavili, premagali so Ferske otoke (32:29), Poljsko (32:25) in Norveško (28:27), v drugem delu pa doživela dva poraza, najprej proti Švedski (22:28) in nato še proti Portugalski (30:33), ki sta oslabljeno slovensko reprezentanco postavila na realna tla.

Slovence v drugem delu tekmovanja čaka še torkov dvoboj (18.00) proti svetovnim prvakom Dancem, ki so doslej dobili vse tekme na prvenstvu.

EP v rokometu 2024, 12. dan

Nedelja, 21. januar:

Lestvice:

