Dve neznanki v slovenskem taboru #video

Slovenski rokometaši so po popolnem začetku evropskega prvenstva, ko so nanizali tri zaporedne zmage proti Ferskim otokom, Poljski in Norveški, na zadnjih dveh tekmah dvakrat izgubili. Najprej je bila za korak boljša Švedska, zatem pa je bila ob dodatno okleščeni slovenski izbrani vrsti od zasedbe Uroša Zormana boljša še Portugalska. Slovenija ima tako le še minimalne teoretične možnosti za preboj v Köln, kjer bodo potekali izločilni boji. Ker pa čudeža ni pričakovati, bodo poskušali varovanci Uroša Zormana v Hamburgu dobiti vsaj nedeljski obračun drugega dela tekmovanja proti podobno oslabljenim in načetim Nizozemcem.

"Imeli smo nekaj časa, da se odpočijemo, naspimo. Vse bo v redu, vse ekipe smo v istem 'šmornu'. Ni smiselno razmišljati o tem, saj bi s tem izgubili veliko energije. Gledamo naprej in gremo dalje. Pokazali smo, da bi lahko na vseh tekmah tudi zmagali, a se nam žal ni izšlo. Z energijo in željo, ki smo ju pokazali proti Portugalski, gremo tudi v nedeljo na zmago. Dejstvo je, da smo že v prvem delu tekmovanja imeli zahtevno skupino, tudi v drugem so vse ekipe vrhunske. Odločajo nianse," je pred srečanjem dejal slovenski selektor Zorman.

V skupini 2 je trenutno na vrhu Danska s šestimi točkami, Švedsko in Portugalsko, ki imata po štiri točke, v nedeljo čaka neposredni obračun za polfinale, medtem ko imata Slovenija in Norveška po dve točki. Edina brez je Nizozemska. "Vse bo odvisno od naše energije in odnosa. Če bo tako kot proti Portugalski, se nimamo česa bati, s tem da bo treba narediti kakšno napako manj. Nizozemci vsako tehnično napako kaznujejo," je pred tretjim obračunom drugega dela še dodal Zorman.

Uroš Zorman je po treh zmagah s svojimi varovanci nanizal dva poraza. Foto: Guliverimage

Pri Blagotinšku in Kodrinu še vprašaj

Kot so sporočili iz RZS, za zdaj ni jasno, ali bosta na nedeljski tekmi lahko nastopila oboleli steber obrambe Blaž Blagotinšek in rahlo poškodovani Tilen Kodrin. "Zelo je pomembno končati v nekem dobrem duhu. Energija je čisto druga po zmagah ali vsaj po dobrih predstavah, takšnih, ki si jih želimo. Nizozemska bo zelo pomembna, Danska pa lahko predstavlja veliko težavo, če v tekmo ne vstopiš pravi. Daleč od tega, da je Nizozemska lahek nasprotnik. Imajo odlično sestavljeno ekipo, Luc Steins vleče ta voz 60 minut na tekmo. Čaka nas zahtevno delo, vsi pa si želimo, da obrnemo rezultatsko krivuljo," je dan pred tekmo poudaril Kodrin.

Blaž Blagotinšek je pred tekmo s Portugalsko zbolel. Foto: Guliverimage

Nizozemska je v drugem delu evropskega prvenstva klonila proti Danski (39:27) in Norveški (35:33). Že v skupini prvega dela je bila za gol boljša Švedska (29:28). "Tekmo bomo poskušali dobiti. Zadnjega poraza s Portugalci nismo pričakovali, a nam na tekmi ni šlo po načrtih. Nizozemska je v podobnem položaju kot mi, saj je prav tako izgubila uvodni tekmi drugega dela tekmovanja. Pri Nizozemcih bo treba ustaviti Steinsa, ki v rokah drži vse niti igre," je razkril organizator igre Dean Bombač.

