Slovenski selektor jasen: To bo za nas praznik #video

Pred slovenskimi rokometaši je danes (18.00) zadnja preizkušnja drugega dela evropskega prvenstva v Nemčiji. Slovencem bodo nasproti stali svetovni prvaki in prvi favoriti za končno slavje Danci, ki so na tem prvenstvu še stoodstotni in so si že zagotovili polfinale, Slovenija pa teh možnosti nima več, a vseeno namerava presenetiti favorite. "Vemo, da gre za eno najboljših ekip zadnjega desetletja in trenutno najboljšo na svetu. To bo za nas praznik, dan za uživanje," je pred srečanjem poudaril selektor Uroš Zorman.

Slovenci so že krog pred koncem ob zmagah Danske in Švedske ostali tudi brez vseh teoretičnih možnosti, po katerih bi še lahko zaigrali v polfinalu. Se pa še lahko vmešajo v boj za tretje mesto in tekmo za končno peto mesto, ki jo prinaša tretji položaj v skupini. A izbranci Uroša Zormana po prvi zmagi v drugem delu tekmovanja niso odvisni le od svojega rezultata. Poprej bodo stiskali pesti, da jo Nizozemci, proti katerim so v nedeljo dosegli prvo zmago v drugem delu tekmovanja (37:34), zagodejo Portugalcem. Rokometaši z Iberskega polotoka imajo pred torkovimi preizkusi enako točkovno bero kot Slovenci, a zmago z medsebojne tekme. Za napredovanje mora tako Slovenija v torek zbrati vsaj točko več od Portugalske. Zadnja se bo z Nizozemsko pomerila ob 15.30. Polfinale sta si medtem že zagotovili Danska in Švedska.

"Vemo, da gre za eno najboljših ekip zadnjega desetletja in trenutno najboljšo na svetu," je poudaril Zorman. Foto: Guliverimage

"Vemo, da gre za eno najboljših ekip zadnjega desetletja in trenutno najboljšo na svetu. To bo za nas praznik, dan za uživanje. Dali bomo vse od sebe, potem pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo. Če si pravi športnik, boš dal maksimum ne glede na razplet in za kaj se igra. S tem namenom gremo v tekmo. Igramo proti najboljši ekipi sveta v polni dvorani, zato ne vidim razloga, zakaj se ne bi borili," je dejal Zorman, ki se z morebitnim počitkom nekaterih danskih igralcev ne obremenjuje. "To so njihove stvari. Najprej moramo pri sebi razčistiti in poskrbeti, da bomo pravi. Če smo, lahko pišemo velike zgodbe. To smo dokazali na tem prvenstvu in je pomembno za naprej," je dodal slovenski selektor.

Težave še pri Zarabcu

Slovenski izbrani vrsti na zadnjih dveh tekmah ob porazu proti Portugalcem in zmagi nad Nizozemsko ni mogel pomagati Blaž Blagotinšek, ki je zbolel, v ponedeljek pa je z ekipo že opravil trening, a njegov nastop še ni zanesljiv. Z blažjimi oblikami prehladov in povišanimi telesnimi temperaturami so se v preteklih dneh srečevali tudi nekateri drugi reprezentanti. Težave s poškodbo ima Tilen Kodrin, ki je na zadnji tekmi stisnil zobe, zdaj se je na seznam poškodovanih vpisal še Miha Zarabec. "Od zadnje tekme imam razdraženo tetivo, s tem sem imel težave že prej. Izumili so take tablete, da nič ne čutiš. Za tekmo se bomo že nekako zakrpali. Dan po tekmi so občutki drugačni, je hladno, vse pride za tabo. Ko pa pride adrenalin tekmovalnega dne, je vse lažje," je za STA dejal Zarabec.

Zarabec pred Dansko (video: RZS):

"Danska si je zagotovila prvo mesto v skupini in bo proti nam verjetno lahko odpočila kakšnega nosilca igre. Na drugi strani smo mi po nekih kombinacijah še vedno v igri za napredovanje, v vsakem primeru pa si želimo čim dražje prodati svojo kožo," pred tekmo razmišlja Zarabec. "Proti Dancem v preteklosti nismo bili kaj prida uspešni, zdaj pa je pred nami tekma, ki jo velja izkoristiti za korak naprej. Če bomo vzdržali ritem do 50. minute, potem je v končnici mogoče vse. Ukvarjati se moramo predvsem sami s seboj. Nekaj smo tu v Nemčiji že pokazali, še več je tistega, kar še lahko. Veselimo se tekme," je še poudaril Trebanjec, čigar nastop je še pod vprašajem.

Na tekmo sproščeno

Danci imajo z evropskih prvenstev dve zlati odličji (2008, 2012), nazadnje so bili leta 2022 na prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem tretji. Trikrat so slavili na svetovnih prvenstvih (2019, 2021, 2023), leta 2016 so se veselili tudi olimpijskega naslova. Izmed tistih, ki naslednje tekmece odlično poznajo, je zagotovo Aleks Vlah, ki igra za danski Aalborg. "Danska je rokometna velesila in favoritinja letošnjega tekmovanja. Na tekmo se moramo podati sproščeno. Dihati bomo morali kot eno, tako delujemo že celotno prvenstvo. Borimo se za vsakega, vsak želi pomagati soigralcem. Upam, da to gledalci prek ekranov vidijo. Iz prejšnjih tekem moramo povleči dobre stvari in jih prenesti na torkov obračun," pravi 26-letni rokometaš, s 35 goli najboljši strelec slovenske zasedbe na EP.

Aleks Vlah v klubu brani barve danskega Aalborga, kjer si garderobo med drugim deli z enim najboljših rokometašev na svetu Mikelom Hansnom. Foto: Guliverimage

Vratar Urban Lesjak pa je pred srečanjem nekaj časa premleval o slabostih danske reprezentance in poudaril: "Da bi našel kakšno njihovo slabost? Ni je, ne v napadu ne v obrambi. V tranziciji so odlični, v realizaciji prav tako. Imajo širino, na vsakem položaju so pokriti z dvema, tremi vrhunskimi igralci. Nima smisla iskati igle v senu." Slovenijo torej čaka zares zahteven obračun pred več tisoč danskimi navijači v hamburški dvorani Barclays.

Slovenija je do zdaj na prvenstvu na šestih tekmah zmagala štirikrat. Najprej je v prvem delu nanizala zmage nad Ferskimi otoki, Poljsko in Norveško, zatem se je dvakrat zataknilo proti Švedski in Portugalski, nazadnje pa je bila slovenska izbrana vrsta boljša še od Nizozemske.

