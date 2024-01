Pajovič do polčasa blizu senzaciji, solze Hrvatov, veselje Nemcev

Danska in Švedska sta si iz skupine 2 polfinale EP v rokometu zagotovili že v nedeljo. V bolj izenačeni skupini 1 je po ponedeljkovih tekmah odločen samo prvi polfinalist. Francija je težje od pričakovanj upravičila vlogo favorita proti Avstriji selektorja Aleša Pajoviča. Naši severni sosedje so ob polčasu vodili za gol, na koncu pa je Francija za prvo mesto v skupini in polfinale le zmagala s 33:28.

Francozi so v Kölnu zmagali še tretjič in imajo na vrhu skupine 1 osem točk.

Aleš Pajovič Foto: Reuters Nato so Nemci visoko s 35:28 premagali Madžare in so zdaj s petimi točkami drugi. Madžarski in Avstrijci imajo štiri točke, tako bo zadnji krog še zanimiv v boju za drugo in tretje mesto, ki prinaša polfinale oziroma tekmo za peto mesto.

Pred tem so Hrvati s 30:35 izgubili z Islandijo in zdrsnili na zadnje mesto v skupini. Upanja za polfinale ali vsaj tekmo za peto mesto zanje ni več.

Nemci bodo v sredo v zadnjem krogu skupine 1 igrali proti Hrvaški, zmaga pa jih pelje v polfinale. Najtežje delo čaka Madžare, ki se bodo merili s Francozi, Avstrija, ki je z Nemčijo remizirala in Madžarsko premagala, pa z Islandci.

Slovenija bo zadnjo tekmo drugega dela odigrala v torek ob 18. uri proti Danski.

