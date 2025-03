Pajović s Flensburgom do zmage nad Kielom

K temu je pripomogel tudi spodrsljaj donedavno vodilnega Melsunga, ki ga je vmes začasno na prvem mestu po zmagi nad Rhein-Neckarjem (36:35) zamenjal Hannover. Slednji je po zaključku kroga drugi, a ima enako število točk kot vodilni Berlinčani. Po dolgem času je nekoliko več priložnosti pri Hannovru dobil Tilen Strmljan. V drugem polčasu je prispeval pomemben delež k zmagi. V 54. minuti je zadel za 33:31, nekaj minut pred tem pa uspešno podal za 31:29. Obračun je zaključil s tremi goli iz prav toliko strelov ter z dvema podajama.

Tesne zmage, pomembne v boju za obstanek med nemško elito se je veselil tudi Stuttgart, pri katerem med vratnicama stoji Miljan Vujović. Slovenski vratar je za zmago proti Eisenachu zbral 11 obramb. Njegova ekipa je slavila z 31:30 in ostaja 15. med 18-člansko zasedbo.

Še četrte zaporedne zmage sta se v Nemčiji dresu sedmo uvrščenega Gummersbacha veselila Tilen Kodrin in Kristjan Horžen. K uspehu na gostovanju pri Erlangnu (31:24), pri katerem je statistika nekdanjega slovenskega kapetana Marka Bezjaka ostala prazna, sta oba prispevala po dva gola. Nov teden jima prinaša velik izziv, saj bosta v EHF Evropski ligi proti Melsungu začela boj za mesto v četrtfinalu.

Tilen Kodrin Foto: Guliverimage

V končnico Evropske lige pa so že vstopile rokometašice. Barve Slovenije tam zastopa Nataša Ljepoja, ki je z romunsko Valceo na prvi tekmi pri Thüringerju izgubila s 35:29. Slovenska reprezentantka je dosegla en zadetek, povratna evropska tekma njeno ekipo čaka v nedeljo.

Na Madžarskem je v moški konkurenci novo odlično predstavo prikazal Tim Rozman, a si je njegova ekipa privoščila mali spodrsljaj. Balatonfüredi, pri katerem je bil po poškodbi hrbta v kadru tudi Tadej Kljun, je v zadnjih 10 minut krenil s štirimi zadetki naskoka, na koncu pa proti veliko nižje uvrščenemu Komlu iztržil le remi (29:29). Rozman je dosegel sedem golov, Balatonfüredi ostaja na petem mestu. Szeged je Csurgoi ugnal z 42:26, Borut Mačkovšek je dosegel tri gole.

Ženska zasedba Saint-Amanda, ki se v Franciji bori za obstanek, je sredi tedna doživela visok poraz proti vodilni ekipi iz Metza (38:24). K boljšemu izkupičku ji ni mogla pomagati slovenska reprezentantka Ema Hrvatin, ki si je poškodovala hrbet. V tem tednu jo čakajo podrobnejši pregledi.

Po poškodbah sta se na igrišče v zadnjem tednu uspešno vrnila Erin Novak na Madžarskem in Mitja Janc na Poljskem. Kiszbarda naše reprezentantke, ki je dosegla tri zadetke, ni imela pretiranih možnosti proti udeleženkam Lige prvakinj, ekipi FTC-ja (36:21).

Erin Novak se je vrnila po poškodbi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na Poljskem so v minulem tednu odigrali dva kroga državnega prvenstva. Na obeh tekmah je nastopil tudi Janc in k dvema visokima zmagama Wisle - 37:30 proti Opolam in 37:21 proti Kaliszu - skupno prispeval šest zadetkov. Na prvi tekmi je bil v kadru Wisle tudi Miha Zarabec in jo končal brez zadetka, medtem ko je s tribun oba dvoboja spremljal Tim Cokan.

Če je veliki nemški derbi kot zmagovalec zaključil Blagotinšek, pa je ta vloga na Hrvaškem pripadla Aleksu Kavčiču. V Našicah sta se namreč v nedeljo pomerila Zagreb in Nexe. Ekipi sta odigrali enega najbolj izenačenih dvobojev zadnjih let. Še v 52. minuti je bil izid poravnan na 24:24, nato je klub iz prestolnice dosegel štiri zaporedne zadetke in zmagal z 28:25. Kavčič je z edinim strelom v 13. minuti zatresel okvir vrat, v 26. minuti pa priboril sedemmetrovko za 14:13. Brez zadetka je derbi na drugi strani zaključil tudi Gal Marguč.

V Avstriji Maja Svetlik zardi poškodbe ne igra. Aleks Vlah je k zmagi Aalborga v Skjernu z 31:29 prispeval en gol.

V Franciji je Jože Baznik (Pauc) zbral pet obramb ob porazu na gostovanju pri Saint-Raphaelu z 38:27. Rok Ovniček za Nantes, ki je s 30:21 ugnal Dunkerque, ni igral. Matic Grošelj je dosegel gol ob porazu C'Chartres Meetropole Handballa proti Limogesu s 24:26. Nik Henigman zaradi poškodbe ni igral.

Saran Loiret je v drugi ligi ugnal Massy s 30:26, štiri gole je za zmagovalce zabil Matic Suholežnik.

