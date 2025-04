Pajovič je vodenje Avstrijcev prevzel leta 2019 in od tedaj na EP zabeležil dve osmi mesti, kar sta doslej najboljši uvrstitvi na prvenstvih stare celine. Na letošnjem SP je bila Avstrija 17.

Šestinštiridesetletnega nekdanjega reprezentanca na avstrijski klopi čakata še dve tekmi kvalifikacij za EP 2026. V skupini 7 Avstrija po štirih odigranih tekmah zaseda tretje mesto s štirimi točkami. Na vrhu sta Nemčija s sedmimi in Švica s petimi. Avstrija bo 7. maja igrala proti Turčiji v gosteh in nato še 11. maja doma proti Švici, poroča STA.

Iker Romero je v igralski karieri blestel v dresu španske reprezentance. Od leta 2021 vodi žensko ekipo Bietigheima. Foto: Guliverimage

Pajovičev naslednik Iker Romero je vrsto let igral na najvišji ravni klubskega in mednarodnega rokometa. V 18-letni karieri je bil med letoma 1997 in 2015 član Valladolida, Ademarja Leona, Ciudada Reala in Barcelone v Španiji ter Füchse Berlina v Nemčiji, kjer je sklenil športno pot.

Za Španijo je med letoma 2001 in 2014 odigral 200 tekem ter dosegel 753 golov. Svetovni prvak z izbrano vrsto je bil leta 2005 v Tuniziji, ima pa še bron z OI leta 2008 in SP 2011. Na EP je s Španijo osvojil srebro leta 2006.

Kot trener se je Romero uveljavil v Nemčiji, kjer je bil od leta 2017 pomočnik pri Hannovru, od leta 2021 pa vodi žensko ekipo Bietigheima. Z njo se je lani uvrstil v finale lige prvakinj.