Slovenci z veliko zmago odkljukali še en veliki cilj #video

"Ta zmaga nam je spet dvignila samozavest in odprla ta priprta vrata, za katerimi smo vedno dvomili, ali lahko igramo s temi največjimi reprezentancami na svetu," je bil po veliki zmagi nad Dansko zadovoljen selektor slovenske rokometne izbrane vrste Uroš Zorman, ki se bo zdaj s svojimi varovanci podal v Köln, kjer bo Slovenija v petek igrala na tekmi za peto mesto. Slovenci so si z zmago nad Dansko tudi že priborili vozovnico za kvalifikacije za olimpijske igre, kar je bil velik cilj na seznamu ciljev slovenskih rokometašev.

Slovenci po današnji veliki zmagi nad Dansko pakirajo kovčke, a jih bo pot namesto v Ljubljano vodila v več kot 350 kilometrov oddaljeni Köln, kjer se bodo konec tedna odvili prestižni boji za končne razvrstitve na letošnjem evropskem prvenstvu. Slovenci so z izjemno ekipno predstavo premagali Dansko in na ta način zasedli končno tretje mesto v skupini 2, ki jih pelje na obračun za končno peto mesto na letošnjem EP, ki bo v petek ob 15. uri. Slovenija bo v Kölnu poskušala izenačiti svojo tretjo najboljšo uvrstitev na evropskih prvenstvih. Najboljša je bila na domačem zaključnem turnirju 2004, ko je v finalu izgubila proti Nemčiji, na turnirju na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji leta 2020 pa je zasedla četrto mesto. Na Hrvaškem leta 2000 je v tekmi za peto mesto premagala domačo izbrano vrsto, v Srbiji leta 2012 pa izgubila proti Severni Makedoniji.

Ferlin po veliki zmagi:

"Smo zelo zadovoljni in presrečni, da nam je uspel ta veliki met. Ta zmaga nam je spet dvignila samozavest in odprla ta priprta vrata, za katerimi smo vedno dvomili, ali lahko igramo s temi največjimi reprezentancami na svetu. Ne glede na to, da je Danska danes spočila nekaj nosilcev, imajo na koncu koncev takšno bazo rokometašev. In premagati eno takšno ekipo je velika stvar. Čestitke fantom in kapo dol," je po veliki zmagi dejal Uroš Zorman, ki je s svojo zasedbo Danski prizadejal prvi poraz na tem prvenstvu, hkrati pa so jo premagali prvič po dolgih 24 letih.

V žepu že vozovnica za kvalifikacije za OI

Slovenci so si z osvojenim vsaj šestim mestom že priborili mesto tudi v marčevskih kvalifikacijah za olimpijske igre. Na letošnjem evropskem prvenstvu si bo prvak zagotovil neposredno vozovnico za olimpijske igre v Parizu. Če bosta to Danska ali Francija, bo ta vstopnica pripadla naslednji najvišje uvrščeni reprezentanci, ki še ni kvalificirana (Danska je kvalificirana kot svetovni prvak, Francija kot gostiteljica). Naslednji dve najbolje uvrščeni ekipi, ki še nista kvalificirani za olimpijske igre ali olimpijske kvalifikacijske turnirje, pa bosta upravičeni do igranja na olimpijskih kvalifikacijskih turnirjih, ki bodo na sporedu marca.

Slovenci so si že priborili vstopnico za kvalifikacije za OI v Parizu. Foto: Reuters

Vozovnico za olimpijske kvalifikacije imajo tudi že Švedi, ki so prav tako že uvrščeni v polfinale, pa tudi Nemci in Madžari, ki so še v boju za polfinale v skupini I. Brez vozovnice za kvalifikacijski turnir je poleg Slovenije med najboljšimi reprezentancami le še Avstrija, kar pomeni, da si je Slovenija na ta način že zagotovila mesto v kvalifikacijah. Poleg tega bi si Slovenci vozovnico za kvalifikacijski turnir priigrali tudi z lanskim desetim mestom na svetovnem prvenstvu, če bo Egipt, ki je že v polfinalu, postal afriški prvak. Finale tega turnirja bo na sporedu v petek. "Zelo smo veseli, da smo si fiksno priborili mesto v kvalifikacijah, po nekaterih računicah pa si lahko z morebitnim osvojenim petim mestom zagotovimo tudi neposredno vstopnico za svetovno prvenstvo, tako da gremo v Köln z jasnim ciljem," je bil še jasen Zorman.

"Ali se bomo uvrstili po tej strani ali po strani svetovnega prvenstva, pa naredi veliko razliko. Imamo, kar imamo. Nismo jokali ali obžalovali. Ponosen sem na svoje fante in tega nikoli ne bi menjal, tudi če bi bil vselej zadnji. Sem patriot, Slovenec in to je moje. Malo nas je, moramo biti ponosni na vse, kar delamo. Nismo država, ki ima le tri športe. Imamo 100 športov, ki so vrhunski," je še dodal slovenski selektor.

Ferlin: Prevladal je timski duh

Zadovoljstva niso skrivali niti ostali člani slovenske izbrane vrste, v kateri je v prvem polčasu v vratih znova blestel Klemen Ferlin, ki je bil na koncu razglašen tudi za najboljšega igralca srečanja. "Pred tekmo iskreno nihče od nas ni pričakoval, da lahko dosežemo to, kar smo. Dali smo vse od sebe, resnično smo si močno želeli skozi celotno tekmo, na koncu pa je zmagal naš timski duh," je bil po koncu zadovoljen slovenski vratar.

Klemen Ferlin je na tem prvenstvu v izvrstni formi. Foto: Guliverimage

"Super je. To je to, kar ves čas poudarjamo. Ta ekipa se bori do konca. Obljubili smo si od začetka priprav, da bomo ne glede na težave vselej pustili srce na igrišču. Malo nas je potrla tekma s Švedsko in bolezen Blaža Blagotinška, nato pa je prišla še slabša tekma s Portugalsko. Vse ostalo je bilo na pravi ravni. Zdaj gremo še v Köln igrat za peto mesto. Glede na vse težave je to super rezultat. Konec koncev imamo zdaj tudi že zagotovljen olimpijski kvalifikacijski turnir, čeprav si vsi želimo, da bi tam igrali na podlagi svetovnega prvenstva in posledično v lažji skupini. Naš domet ob predpostavki, da smo vsi zdravi, je še višji," pa zadovoljstva ni skrival kapetan izbrane vrste Jure Dolenec.

"Super tekma. Proti Danski takole odigrati in jo pripeljati celo v mirno končnico ... Danes nam je res steklo, bili smo sproščeni, vedeli smo, da nimamo kaj izgubiti. Vesel sem, mogoče moram to še malo začutiti. Vedeli smo, da bosta točki težko dosegljivi, a uspeli smo in ne gremo še domov. Rekli smo si, da tudi če bo to naša zadnja tekma, se moramo posloviti z eno dobro tekmo, da damo vse od sebe. Čisto drugačna je potem tudi energija. Tekma za peto mesto je nagrada, prvenstvo je super, dvorane pa polne. Uvrstitev med šest je ne glede na vse velik dosežek," pa je pristavil še Tilen Kodrin.

Preberite še: