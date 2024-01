Klofuta Danski odmeva: "To je čudež Slovenije"

Svetovna prvakinja Danska je v torek proti Sloveniji doživela svoj prvi poraz na letošnjem evropskem prvenstvu in prvega proti Sloveniji po dolgih 24 letih. Danci so si že pred srečanjem z zasedbo Uroša Zormana zagotovili prvo mesto v skupini 2 in pot v polfinale, kljub temu pa so si tudi na zadnji tekmi drugega dela prvenstva v Hamburgu želeli zmago. Danski selektor Nikolaj Jacobsen je po tekmi dejal, da se je zavedal tveganja poraza, ko je proti Sloveniji postavil na klop nekaj glavnih nosilcev igre, in po srečanju prevzel odgovornost za poraz. "Igralcem sem povedal, da prevzemam polno odgovornost. Verjamem, da so se trije igralci, ki so se do zdaj trudili in vlekli to reprezentanco, spočili in da bodo zdaj sveži in pripravljeni stopiti na plin v petkovem polfinalu," je dejal Jacobsen, pri čemer je imel v mislih Mathiasa Gidsla, Simona Pytlicka in Magnusa Saugstrupa.

"Razmišljati moramo o veliko pomembnejših stvareh kot o tekmi s Slovenijo. Sam bi jokal in se obremenjeval pred spanjem, če bi se eden od treh igralcev danes resneje poškodoval," je še nonšalantno pristavil prvi mož Danske. Poraz je za Dansko reprezentanco prvi po oktobru 2022. Na letošnjem EP so do tekme s Slovenijo na šestih tekmah šestkrat zmagali.

Nikolaj Jacobsen Foto: Guliverimage

"To je bil žalosten konec drugega dela"

Manj prizanesljivi so bili kljub za njihovo reprezentanco rezultatsko ne preveč pomembni zmagi v danskih medijih. "Danska je doživela prvi poraz v 28 tekmah, ko je 'rezervna' ekipa zadnjo, nesmiselno tekmo drugega kroga evropskega prvenstva izgubila s 25:28 proti Sloveniji. Razočaranje ne spremeni dejstva, da je Danska zmagala v skupini in v petek igra v polfinalu. Toda to je bil žalosten konec sicer prazničnega drugega kroga v Hamburgu s številnimi danskimi navijači na tribunah. Slovenija zagotovo ni najboljša država v evropskem rokometu, vendar je ekipa dovolj dobra, da kaznuje dansko rezervno ekipo, ki igra z 80-odstotno močjo," so zapisali pri danskem bt.dk.

Danska je doživela prvi poraz po 28 tekmah. Foto: Guliverimage

Še bolj neprizanesljivi so bili do enega glavnih zvezdnikov danskega rokometa Mikela Hansna. "Živjo, ali si bil sploh prisoten, Hansen? Igralec, kot je Mikkel Hansen, je bil fizično prisoten na igrišču v Hamburgu - to smo lahko videli. Toda psihično je bil verjetno že v Kölnu. Seveda je dobro razumeti psihološki izziv igranja povsem nepomembne tekme, medtem ko na obzorju vidite razgret polfinale EP. A vseeno je treba reči, da je izjemno razočaranje, da igralci, ki običajno grejejo klop, niso imeli več za ponuditi, na trenutke je bilo vse skupaj res slabo," so še zapisali pri danskem mediju.

Slovenska zmaga pa je odmevala tudi v bližnji okolici. "Slovenska senzacija na rokometnem Euru. Po 24 letih so razorožili mogočne Dance," so zapisali pri hrvaškem Indexu. "Čudež Slovenije - evropski in svetovni prvak padel po 15 mesecih. Slovenski rokometaši so na evropskem prvenstvu v Nemčiji poskrbeli za veliko presenečenje," pa so zapisali pri srbskem B92.

