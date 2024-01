Rokometaši dobili tekmeca: Žreb nam ni bil naklonjen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, pomerila proti Švici, je ob robu dogajanja na evropskem prvenstvu v Nemčiji določil žreb.

Slovence prvi dvoboj proti Švicarjem predvidoma čaka osmega ali devetega maja v domači dvorani, povratni obračun pa tri dni pozneje v Švici. Preostali pari so Španija - Srbija, Ferski otoki - Severna Makedonija, Portugalska - Bosna in Hercegovina, Grčija - Nizozemska, Romunija - Češka in Gruzija - Avstrija.

Štirje pari bodo znani po marčevskih tekmah kvalifikacij druge faze. Na SP bo potoval zmagovalec tekme Finska - Litva proti Madžarski, zmagovalec dvoboja Italija - Belgija proti Črni gori, Islandija proti zmagovalcu para Estonija - Ukrajina ter Poljska proti boljšemu iz dvoboja med Slovaško in Izraelom.

Uroš Zorman Foto: Guliverimage Slovenci so si mesto v bobnu s preostalimi favoriziranimi ekipami zagotovili po treh zmagah v prvem delu EP, ki so ga nato s petimi zmagami ter tremi porazi končali na šestem mestu.

"Žreb nam ni bil povsem naklonjen, ni pa bil niti najtežji. V dvoboju s Švico smo nedvomno favoriti, kaj drugega kot uvrstitev na svetovno prvenstvo ne pride v poštev. Naša reprezentanca napreduje, raste in počasi moramo biti tudi mi samozavestni," je po plesu kroglic misli strnil selektor Uroš Zorman.

Zadnjo medsebojno tekmo sta Slovenija in Švica odigrali pred štirimi leti na EP. Slovenski rokometaši so tedaj v prvem delu tekmovanja slavili z 29:25.

Še pred kvalifikacijami za SP Slovenijo med 14. in 17. marcem čakajo kvalifikacije za olimpijske igre, skupina pa bo znana po finalu afriškega prvenstva, v katerem se bosta ob 17. uri pomerila Egipt in Alžirija.

V kolikor bo izrazito favorizirani Egipt postal prvak, bo Slovenija igrala v skupini s Španijo, Bahrajnom in Brazilijo. Če bo prvak Alžirija, bo v skupini 3 Slovenija igrala proti Norveški, Egiptu in Tuniziji.