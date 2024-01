Disciplinska komisija zavrnila pritožbo švedskih rokometašev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Disciplinska komisija Evropske rokometne zveze (EHF) je zavrnila pritožbo Švedske rokometne zveze, ki jo je ta vložila po koncu polfinalnega obračuna med Švedsko in Francijo na evropskem prvenstvu v Nemčiji. EHF je v izjavi za javnost zapisala, da je bilo ravnanje severnomakedonskih sodnikov v skladu s pravili krovne rokometne zveze.

Švedska zveza se je pritožila glede ravnanja sodnikov po koncu rednega dela dvoboja v Lanxess areni v Kölnu, ko si zadetka za izenačenje Francozov nista podrobneje ogledala s pomočjo videoposnetka.

Severnomakedonska sodnika Gjorgji Načevski in Slave Nikolov sta zadetek iz prostega strela Elohima Prandija priznala, a si tudi po posredovanju švedskih igralcev in uradnikov situacije nista podrobneje ogledala.

"Po skrbnem obravnavanju primera je komisija odločila, da se lahko sodniki in delegat po lastni presoji odločijo za ogled posnetka, ki odločilno vpliva na rezultat dvoboja, saj to ni predpisano v pravilih," so zapisali pri EHF.

"Pomoč videotehnologije je predpisana zgolj v primeru resnih dvomov sodnikov in delegata glede pravilnosti odločitve ali v primeru, da nista dobro videla situacije," še nadalje piše v izjavi za javnost.

V kolikor se sodnika ne odločita za ogled posnetka, je to v skladu s pravili EHF in ne more biti predmet pritožb, je še dodala krovna evropska zveza.

Švedska zveza ima še do 20. ure čas za pritožbo na odločitev EHF.

Švedski rokometaši so po zadetku Prandija za izenačenje na 27:27 nato v desetminutnem podaljšku izgubili s 30:34 in se bodo v nedeljo ob 15. uri pomerili za končno tretje mesto.

V finalu bosta ob 17.45 igrali Francija in Danska. Slednja je v drugem polfinalu z 29:26 premagala Nemčijo.

Slovenska reprezentanca je v petek izgubila dvoboj za peto mesto proti Madžarski in prvenstvo stare celine končala na šestem mestu.

Preberite še: