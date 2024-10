Mlinarke in Litijanke s Češke z zaostankom

Rokometašice Mlinotesta Ajdovščine so na prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala na Češkem izgubile proti praški Slavii s 30:34 (12:16), rokometašice Litije pa so, prav tako na Češkem, v Chebu izgubile proti Kynžvartu z 22:32 (9:21). Povratni tekmi bosta 12. oktobra v Ajdovščini in Litiji.

Aktualne slovenske pokalne prvakinje in državne podprvakinje iz Ajdovščine so na svoji premierni mednarodni tekmi v sezoni 2024/25 bile že na robu prepada, z odlično igro v prelomnih trenutkih dvoboja pa se v domovino vračajo z aktivnim izidom. Izbranke Jana Žbogarja so slabo odprle tekmo v češki prestolnici. Uvodni zaostanek 0:4 jih je nato "tepel" skozi celotno tekmo, v prvi polovici tekme pa so največ zaostale za šest golov (4:10).

Domače rokometašice so bile v prvi polovici drugega polčasa korak ali dva pred Ajdovkami, ki so v 37. minuti zaostale za 10 golov (13:23). V končnici so zaigrale sijajno in se v 58. minuti približale na tri gole zaostanka (30:33), na koncu pa izgubile za štiri zadetke (30:34).

V primorski ekipi sta bili najbolj učinkoviti Živa Čopi in Mirjeta Bytyqi, ki sta dosegli po šest golov. Urša Zelnik in Nena Črnigoj sta dosegli po štiri, Petra Kramar in Nuša Fegic po tri, Maja Grmek dva, Ivona Barukčič in Nina Kovšca pa po en zadetek.

Litijanke z minus deset

Litijanke so v mestecu na češko-nemški meji prikazale dva različna obraza. V prvi polovici tekme so bile za razred ali dva slabše od domačih rokometašic, tako da so v 28. minuti zaostale za 13 golov (7:20).

V drugem polčasu so dvignile raven svoje igre ter po zadetku Špele Bajc v 49. minuti več kot prepolovile visok primanjkljaj, potem ko so znižale na 19:25. V prelomnih trenutkih dvoboja so ponovno močno padle in na koncu izgubile za deset zadetkov (22:32).

Pri ekipi iz Litije je bila najbolj učinkovita Bajc z devetimi goli. Jelena Gavrilović je dosegla šest, Lara Bukovec štiri, Katjuša Ponebšek dva, Manca Kogovšek pa en zadetek.