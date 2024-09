Marka Bezjaka je zaradi incidenta na tekmi hrvaškega državnega prvenstva med Nexejem in Zagrebom (v gneči ob zapisnikarski mizi se je z ramo zaletel v delegata Anta Josića) hrvaška zveza kaznovala z 12 meseci prepovedi igranja. Slovenski rokometaš je sprva mislil, da prepoved velja samo za hrvaško ligo, a je rokometno sodišče EHF pregledalo dokumente in ugotovilo, da je izrečeni suspenz v skladu s splošnimi pravnimi načeli in pravilnikom EHF. Zato je odločilo, da kazen EHF priznava in do 9. aprila 2025 nima pravice nastopati na nobenem tekmovanju pod okriljem EHF (na klubski in reprezentančni ravni).

Marko Bezjak Foto: Ana Kovač Ker pa nemška bundesliga ni tekmovanje pod okriljem EHF, bo vendarle lahko za HC Erlangen nastopal vsaj v tem tekmovanju. Klub je potrdil, da je z njim sklenil pogodbo, in tako bo slovenski rokometaš, ki že ima izkušnje iz Nemčije (igral je za Magdeburg), lahko pomagal ekipi, ki je sezono začela s tremi porazi. Podpisal je do konca sezone. "Veseli smo, da smo lahko podpisali z igralcem, ki je nevaren za gol in igra tudi v obrambi. Čeprav ima že 38 let, pa je še vedno vrhunski igralec," je dejal športni direktor kluba Rene Selke, ki si je sicer želel, da bi Bezjak lahko zanje igral že od začetka sezone. A so morali počakati na dokončno razjasnitev situacije z njegovim suspenzom.