Spomnimo, slovenskega rokometaša Marka Bezjaka so zaradi incidenta na tekmi hrvaškega državnega prvenstva med Nexejem in Zagrebom kaznovali z 12 meseci prepovedi igranja. Bezjaku je sprva pristojna komisija na hrvaški zvezi izrekla 30-dnevno kazen, ki jo je nato podaljšala še za 11 mesecev.

Na tekmi petega kroga lige za prvaka se je incident zgodil ob koncu prvega polčasa pri izidu 16:9 v korist gostov iz Zagreba, potem ko se domačini ponovno niso strinjali z odločitvijo glavnih sodnikov in delegata. V gneči ob zapisnikarski mizi se je nato 37-letni Bezjak z ramo zaletel v tedanjega delegata Anta Josića. Prvotno naj bi kazen veljala samo za igranje v hrvaški ligi, zato se je Bezjak odločil za selitev in konec avgusta podpisal pogodbo z nemškim Erlangnom.

A zdaj se je zadeva zapletla. Kot so sporočili iz EHF, je Rokometno sodišče EHF pregledalo relevantne dokumente in ugotovilo, da je izrečeni suspenz v skladu s splošnimi pravnimi načeli in pravilnikom EHF. Zato je sodišče odločilo, da kazen EHF priznava in igralec Marko Bezjak do 9. aprila 2025 nima pravice nastopati na nobenem tekmovanju EHF na klubski in reprezentančni ravni.

Bezjak ima zdaj sicer na voljo sedem dni časa za pritožbo, v primeru neuspeha bo "na hladnem" do 9. aprila prihodnje leto.