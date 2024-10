Dosedanje tri tekme so krimovke opravile z odliko. Po tesni uvodni zmagi nad hrvaško Podravko Vegeto v Koprivnici s 24:23 in visoki domači zmagi proti danskemu Nyköbingu s 35:25 so v tretjem krogu v Romuniji premagale še Glorio Bistrito s 35:30.

Sledil je reprezentančni premor, vendar črnogorski trener na klopi ljubljanske ekipe Dragan Adžić poudarja, da ta ni zmotil zmagovitega ritma.

Dragan Adžić: Za nas je vsaka tekma derbi, do zdaj se je že pokazalo, da v ligi prvakinj ni avtsajderjev. Foto: www.alesfevzer.com "Imeli smo nekaj več časa za pripravo kot sicer. Bili smo v izredno dobrem ritmu, ki smo ga kljub reprezentančnem premoru po mojem ohranili. Mi smo se resno pripravljali naprej z namenom, da se ta premor v soboto ne bo odrazil pri učinku ekipe," je uvodoma dejal Adžić in pojasnil, da v ekipi ta čas ni resnejših poškodb. Tudi igralke, ki so manjkale na tekmi proti romunski Bistriti, normalno trenirajo.

Trener je opozoril, da je Storhamar ta čas najboljša ekipa v norveškem prvenstvu, ki ima odličnega trenerja in odličen sistem, nenazadnje tudi sedem reprezentantk. "Na ta dvoboj smo se pripravljali dva tedna zelo zavzeto, saj gre za ekipo, ki je vzela točko velikemu Metzu. Vseeno verjamem, da bosta v soboto točki ostali doma. Gre za derbi dveh ekip v vzponu. A za nas je vsaka tekma derbi, do zdaj se je že pokazalo, da v ligi prvakinj ni avtsajderjev. Četudi je Storhamer po moji oceni odlična ekipa, smo na to pripravljeni," je dodal Adžić.

Medtem je francoska reprezentantka v dresu Krima Tamara Horaček povedala, da kljub napornemu ritmu ne čuti utrujenosti. "Nisem utrujena, saj za to treniramo. Morda nam je reprezentančni premor celo prišel prav, da smo se mentalno osvežile. Sezono želimo nadaljevati v zmagovitem ritmu," je dejala 28-letna Hrvatica s francoskim potnim listom.

Čeprav se krimovke doslej s Storhamarjem še niso pomerile, pa Ana Abina najde podobnosti v igri z dansko ekipo, s katero so se letos že pomerile.

"Seveda so podobnosti v načinu igre. Vse skandinavske ekipe igrajo hiter in agresiven rokomet. Želijo pokazati, da znajo igrati, tako jih ne smemo podcenjevati. V soboto si želim videti našo borbo v obrambi, to agresivnost, ta žar v očeh, ki smo ju že pokazale proti Glorii, ko nismo popustile. Bile smo vztrajne, osredotočene v napadu in ko imamo zadaj še vratarko, ki nam pripravi nekaj dobrih obramb, je to gotovo ključ do uspeha," je uvodoma o naslednjih tekmicah dejala Ana Abina.

Ana Abina Foto: RHF Agency/Ronald Hoogendoorn Kot je dodala, se v domačem taboru vse igralke zavedajo, kako pomembni sta dve točki. "Vesela sem, da smo vse dosedanje tekme izpeljali tako, kot je treba, in to je z zmago. Verjamem, da bomo tudi na sobotni tekmi pokazale naš karakter, pokazale našo borbo. Dobro se zavedamo, kako pomembni sta ti dve točki, saj naprej prihajajo veliko težji nasprotniki. Verjamem v našo ekipo in vem, da smo se dobro pripravili, da bo zmaga ostala doma," je sklenila Abina.

V taboru Krima navijačem obljubljajo športni spektakel, tako na igrišču kot tudi ob njem, saj so pripravili veliko navijaških dejavnosti.

Po treh tekmah v skupini A sta na vrhu Krim Mercator in Ferencvaros, ki sta zbrala po šest točk, Metz jih ima pet, Bukarešta štiri, Gloria Bistrita dve in Storhamar eno, Podravka Vegeta in Nyköbing pa sta za zdaj še brez točk.

