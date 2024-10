Konec evropske sezone za Ajdovke in Litijanke

Rokometašice Mlinotesta Ajdovščine so na povratni tekmi drugega kroga evropskega pokala doma izgubile proti praški Slavii s 26:29 (9:16) in izpadle iz nadaljnjega tekmovanja. Ekipa iz Vipavske doline je pred tednom dni v češki prestolnici klonila s 30:34. Izpadle so tudi rokometašice Litije, ki so izgubile povratno tekmo proti češkemu Kynžvartu.

Ajdovke so vse možnosti za napredovanje zapravile v prvi polovici tekme, ko so jih tekmice iz Prage zasenčile v vseh prvinah igre. Po zaostanku sedmih golov so v nadaljevanju zaigrale bolje, v celoti pa niso bile kos tekmicam.

Pri Mlinotestu je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Nuša Fegic z osmimi goli. Maja Grmek je dosegla šest, Urša Zelnik in Nena Črnigoj po tri, Mirjeta Bytyqi dva, Petra Kramar, Natalija Grandič, Živa Čopi in Nina Kovšca pa po en gol.

V gostujoči ekipi je blestela Simona Schreibmeirova s 13 zadetki.

Litijanke nemočne proti Čehinjam

Rokometašice iz Litije so na povratni tekmi drugega kroga evropskega pokala doma izgubile proti češkemu Kynžvartu s 23:30 (9:14) in izpadle iz nadaljnjega tekmovanja. Zasedba iz osrednje Slovenije je pred tednom dni v Chebu klonila z 22:32.

Obe tekmi sta minili v absolutni prevladi rokometašic iz mesta ob češko-nemški meji.

Pri ekipi iz Litije sta bili na današnji tekmi najbolj učinkoviti Špela Bajc in Jelena Gavrilović, ki sta dosegli po pet golov. Tinkara Kogovšek in Deja Udovc sta dosegli po tri, Manca Kogovšek in Lara Bukovec po dva, Tia Tomc, Taja Femc in Katjuša Ponebšek pa po en zadetek.

Preberite še: