Slovenci zapravili peto mesto. Prvega finalista odločil šele podaljšek.

Slovenska rokometna reprezentanca je v Kölnu s porazom proti Madžarski z 22:23 evropsko prvenstvo sklenila s šestim mestom. Po bolezni se je v kader v vrnil Blaž Blagotinšek in tudi dal štiri gole. Slovenija je večji del tekme vodila za gol, ob polčasu s 13:12, šest minut do konca še z 21:20. Zaključek je pripadel Madžarom, dobro je branil njihov vratar, z delnim izidom 3:1 so tako prišli do zmage in svoje najboljše uvrstitve na prvenstvih stare celine. Sledili sta obe polfinalni srečanji. Francija je po podaljšku s 34:30 premagala Švedsko, ob 20.30 pa igrata Nemčija in Danska.

EP v rokometu 2024, tekma za 5. mesto in polfinale

Petek, 26. januar:

Švedi in Francozi so za veliki finale odigrali podaljšek. Foto: Guliverimage Prvi polfinale med Franciji in Švedsko se je razpletal vse prej kot pričakovano. Prvi polčas so s 17:11 dobili Francozi, v drugem pa so Švedi naredili veliki preobrat in bili na pragu zmage (27:26). A tekme ni konec do zadnje sirene in član ekipe PSG Elohim Prandi je tik pred koncem zadel za izenačenje na 27:27 in izsilil podaljšek. Kot da je ta francoski gol pristrigel krila Švedom, ki so bili v podaljšku podobno nemočni kot v prvem polčasu. Francija je podaljšek dobila s 7:3 in v finale napredovala z zmago 34:30. Pri Francozih je bil najbolj učinkovit Hugo Descat z osmimi, pri Švedih pa Felix Claar z devetimi goli.

Slovenci vodili večji del tekme, v zadnjih minutah zapravili peto mesto

Uroš Zorman Foto: Reuters Varovanci selektorja Uroša Zormana so na svojem 14. nastopu na evropskem prvenstvu dosegli pet zmag in tri poraze. V prvem delu so premagali Ferske otoke (32:29), Poljsko (32:25) in Norveško (28:27), drugi del v Hamburgu pa začeli z dvema porazoma proti Švedski (22:28) in Portugalski (30:33). Nato so premagali Nizozemsko (37:34) ter Dansko (28:25) in si ob remiju Portugalcev v zadnjem krogu zagotovili tekmo za peto mesto. Šesto mesto je izenačena četrta najboljša uvrstitev slovenske izbrane vrste na EP. Leta 2004 je v domovini osvojila srebrno kolajno, pred štirimi leti pa je igrala v polfinalu in na koncu zasedla četrto mesto.

Pri Slovencih so Blagotinšek, Vlah in Zarabec dosegli po štiri gole. Foto: Reuters Zormanovi izbranci so dvoboj začeli bolje in si proti vzhodnim sosedom priigrali tri gole naskoka (5:2). Nato so tudi tekmeci pokazali, da niso nezasluženo udeleženci zadnjega konca tedna na EP. V deveti minuti so izenačili, ogromno težav pa je obrambi povzročal predvsem Bence Banhidi na šestmetrski črti. Slovenskih napak je bilo vse več, kar so Madžari izkoristili in prvič povedli v 13. minuti (8:7) in na tekmi z malo zadetki povedli za dva (10:8).

So pa Slovenci nato po hitrejši igri po vstopu Mihe Zarabca najprej izenačili in izkoristili igralca več, nato pa slabe tri minute pred odmorom povedli po dveh zaporednih golih Aleksa Vlaha (12:11). Madžarska mreža je v drugem polčasu sprva mirovala štiri minute, a tudi tekmeci na drugi strani niso našli poti mimo Klemna Ferlina (11 obramb). Po golu Deana Bombača z igralcem več je bilo na semaforju znova +2 (15:13).

Foto: Reuters Tudi Laszlo Bartucz je zbiral obrambe in svoji izbrani vrsti omogočil izenačenje na 16:16. Po drugi Zormanovi minuti odmora je imela Slovenija priložnost za +2. Sprva ni uspela, je pa nato po rdečem kartonu Adriana Sipsa ob koncu 55. minute po tretji izključitvi zadel Vlah za 22:20. A Slovenci igre z možem več na parketu niso izkoristili in dopustili izenačenje Madžarov na 22:22. Ti so se nato v 58. minuti otresli slovenskega napada, v svojem naslednjem pa po drugi uspešno izvedeni sedemmetrovki zapovrstjo povedli s 23:22. V obrambi so bili nato dovolj čvrsti, da so ubranili zadnji napad in si zagotovili peto mesto.

Spored odločilnih tekem v Kölnu: Nedelja, 28. januar:

15.00 tekma za 3. mesto

17.30 finale

Zorman: Fantom lahko le čestitam za cel turnir

"Lepše je prvenstvo končati z zmago. Tekmo smo imeli pod nadzorom, v zadnjih minutah pa smo se z nogo spotaknili ob vedro, kamor smo molzli celo tekmo. Upam, da smo se iz tega kaj naučili. Malo neizkušenosti, v zadnjih minutah so najmlajši naredili nekaj napak," je po tekmi povedal selektor Zorman. "Fantom lahko le čestitam za cel turnir. Želeli smo si, mogoče nam je malce pošlo moči. Jezen sem, razočaranje je pretežka beseda za tako tekmo, ko daš vse od sebe, se boriš in si želiš. Jezen sem, ker smo si zaslužili zmago, ker so si jo fantje zaslužili, v zadnjih minutah pa smo jim poklonili to zmago."

Blagotinšek in Dolenec po zadnji tekmi na EP (vir RZS):

Končni vrstni red: 1.

2.

3.

4.

5. Madžarska

6. Slovenija

7. Portugalska

8. Avstrija

9. Norveška

10. Islandija

11. Hrvaška

12. Nizozemska

13. Španija

14. Črna gora

15. Češka

16. Poljska

17. Severna Makedonija

18. Gruzija

19. Srbija

20. Ferski otoki

21. Švica

22. Romunija

23. Grčija

24. Bosna in Hercegovina

Preberite še: