V polfinale še gostitelji, znan je zadnji slovenski tekmec

Na evropskem prvenstvu v rokometu je znan še zadnji polfinalist. To je gostiteljica Nemčija, ki bo ob 20.30 igrala še s Hrvaško, a si je napredovanje med najboljše štiri zagotovila po sredinem porazu Madžarske s Francijo (32:35) in Avstrije z Islandijo (24:26). Polfinalna petkova para sta Nemčija – Danska, Francija – Švedska. Slovenci so tako dobili tekmeca v boju za peto mesto, to bodo tretji iz skupine 1 Madžari, s katerimi se bodo pomerili v petek ob 15. uri.

Pred zadnjim dnem drugega dela evropskega prvenstva so bile v skupini 1 v igri za drugo mesto in drugo polfinalno vstopnico še tri reprezentance: Nemčija, Avstrija, ki jo vodi Aleš Pajovič, in Madžarska.

A še pred večerno tekmo gostiteljev in Hrvatov je postalo jasno, da bodo ob Francozih z drugega mesta napredovali Nemci, saj jih po porazu z Islandijo oziroma Francijo niso mogli več prehiteti nobeni slovenski sosedje.

Madžari so po porazu s Francozi zasedli tretje mesto in se bodo v petek na tekmi za peto mesto pomerili s Slovenci. Foto: Guliverimage

Madžari so zasedli tretje mesto in bodo v Kölnu odigrali še eno tekmo. V petek ob 15. uri se bodo s Slovenci pomerili za peto mesto. Varovanci Uroša Zormana so v torek premagali Dansko in si ob remiju Portugalske in Nizozemske zagotovili tretje mesto v skupini 2.

Prvi polfinalni par sestavljata Francija in Švedska, drugega pa Danska in Nemčija.

Spored odločilnih tekem v Kölnu: Petek, 26. januar:

- za 5. mesto:

15.00 Madžarska - Slovenija - polfinale:

17.45 Francija - Švedska

20.30 Nemčija - Danska Nedelja, 26. januar:

15.00 tekma za 3. mesto

17.30 finale

EP v rokometu 2024, 15. dan

Sreda, 24. januar:

Lestvice:

