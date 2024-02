Rokometaši po olimpijsko vozovnico v Španijo

Mednarodna rokometna zveza IHF je sporočila, da bo kvalifikacijski turnir za letošnje olimpijske igre v Parizu, na katerem bo igrala tudi slovenska moška reprezentanca, med 14. in 17. marcem gostil španski Granollers. Ob Sloveniji bodo na turnirju še Španija, Brazilija in Bahrajn. Na igre vodita prvi dve mesti.

Uvodni dan Slovence čaka dvoboj z Brazilijo, 15. ali 16. marca bo sledila tekma s Španijo, za konec pa še Bahrajn. Španci, ki so letošnje evropsko prvenstvo presenetljivo končali že v prvem delu, so se v kvalifikacije zavihteli s tretjim mestom na lanskem svetovnem prvenstvu. Bahrajn je v azijskih kvalifikacijah osvojil drugo mesto, Brazilci pa so bili srebrni na južnoameriškem prvenstvu.

"Nikogar nikakor ne gre podcenjevati, danes vsi znajo igrati rokomet. Tako Brazilija kot Bahrajn sta v preteklosti že dosegala dobre rezultate. Treba bo biti zelo previden. Na tisto, kar nas čaka na kvalifikacijskem turnirju, se bomo kar najbolje pripravili. Cilj je uvrstitev na olimpijske igre in verjamem, da nam bo to uspelo. Priložnost je potrebno izkoristiti. Po vsem, kar smo do danes pokazali, smo tega zmožni in sposobni," je konec januarja dejal selektor Slovenije Uroš Zorman.

Foto: Reuters Na olimpijske igre so že uvrščene Francija (gostiteljica), Danska (svetovna prvakinja), Japonska (zmagovalka azijskih kvalifikacij), Argentina (južnoameriška prvakinja), Švedska (najvišje uvrščena reprezentanca evropskega prvenstva brez mesta na olimpijskih igrah) in Egipt (afriški prvak).

Prostih je še šest mest. Kvalifikacijska skupina 2 (Nemčija, Alžirija, Hrvaška in Avstrija) bo gostovala v nemškem Hannovru, skupina 3 (Norveška, Madžarska, Portugalska in Tunizija) pa v madžarski Tatabanyi.

Rokomet je prva kolektivna športna panoga, v kateri so Slovenci nastopili na olimpijskih igrah. Slovenski rokometaši so na njih premierno nastopili leta 2000 v avstralskem Sydneyju in tekmovanje sklenili na osmem mestu. Štiri leta pozneje so bili v Atenah 11., najvišje pa se zavihteli leta 2016 v Rio de Janeiru, ko so bili šesti.