Trebanjci ostajajo trdno na vrhu

S petkovim spopadom med vodilnim Trimom iz Trebnjega in moštvom Roko Ribnica se je začel 13. krog rokometne lige NLB. Klubski varovanci slovenskega selektorja Uroša Zormana so zmagali s 40:31 in ostali trdno na vrhu prvenstvene lestvice. Preostale tekme 13. kroga bodo odigrane v soboto in nedeljo. Velenjčani in Celjani v soboto gostujejo.