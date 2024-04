Slovenske rokometašice čaka velik izziv

Slovenska ženska članska reprezentanca, pred katero so zadnji tekmi kvalifikacij za uvrstitev na letošnje evropsko prvenstva ter nato v prihodnjem tednu lov na vozovnico za olimpijske igre poleti v Parizu, se je danes zbrala v Ljubljani. Reprezentanca bo v četrtek ob 18.10 naprej gostovala v Latviji.

Tja bo selektor Dragan Adžić popeljal povsem pomlajeno zasedbo, kateri bo skupno to, da bodo vse igralke rojene v tem tisočletju. Med njimi bo osmerica (Erin Novak, Ema Hrvatin, Valentina Tina Klemenčič, Nena Černigoj, Dijana Đajić, Elena Erceg, Tinkara Kogovšek, Luna Mija Zupan), ki je v preteklosti že zaigrala za žensko reprezentanco, ob njej pa bodo zaigrale debitantke in sicer najperspektivnejše slovenske rokometašice, v večini rojene v letih 2005, 2006 in 2007.

Dragan Adžić Foto: www.alesfevzer.com

Tekma z Latvijo nam dopušča, da na njej nastopi ženska članska ekipa B

Adžić je že ob razgrnitvi seznama igralk dejal, da se je za ta korak odločil, ker bo imela na ta način prva ekipa na voljo več časa za skupno treniranje, obenem pa tako potezo, glede na rezultat prve tekme, ki se je oktobra v Celju končala z 51:13, omogočajo tudi tekmice, proti katerim bodo mlajše igralke pridobivale prepotrebne izkušnje.

"Tekma z Latvijo nam dopušča, da na njej nastopi ženska članska ekipa B, v kateri bo tudi nekaj igralk, ki se bodo pripravljale na preostale tekme. Preostanek ekipe bodo sestavljale igralke, rojene med letoma 2004 in 2007. Z njimi smo zjutraj opravili prvi trening, prihajajoči izziv pa je zanje velika priložnost. Verjamem, da bodo tekmo odigrale po pričakovanjih," je po treningu dejal Adžić.

To bo priložnost, da se mlajše reprezentantke med seboj še bolje povežejo

Po vrnitvi z Baltika bo večina te zasedbe zaključila s pripravami, šesterica (Novak, Hrvatin, Klemenčič, Černigoj, Đajić, Lana Puncer) pa se bo priključila preostali ekipi in z njo nadaljevala priprave na preostale štiri tekme.

"Izkušnja v Latviji bo zagotovo dobrodošla, saj je potrebno gledati tudi v prihodnost. To bo priložnost, da se mlajše reprezentantke med seboj še bolje povežemo ter pokažemo, da znamo igrati dober rokomet. Mnoge bodo s tem tudi okusile čar nastopanja za člansko izbrano vrsto," je ob zboru dejala Novak, ki bo ena izmed reprezentantk, ki bodo trenirale po dvojnem programu.

Slovenija v kvalifikacijski skupini 4 s štirimi točkami trenutno zaseda drugo mesto. Toliko točk ima tudi Italija, ki bo zadnja slovenska tekmica v kvalifikacijskih bojih. Prva medsebojna tekma v Chiettiju se je končala z 31:18 za Slovenke.

Povratni dvoboj pa bo na sporedu v nedeljo ob 18. uri na Kodeljevem. Na evropsko prvenstvo bosta napredovali najboljši reprezentanci, obenem pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance vseh osmih kvalifikacijskih skupin.

"Za uvrstitev na EP bo ključna nedeljska tekma z Italijo, ki jo bomo odigrali z zasedbo, ki se pripravlja tudi za olimpijske kvalifikacije," je napovedal Adžić in dodal: "Ponudila se nam je priložnost, da standardni ekipi pred glavnimi tekmami namesto poti v Latvijo omogočimo kontinuiteto treningov. To je odlično, saj bo imela za skupne treninge na voljo približno deset dni, kar lahko primerjamo s sklepnimi pripravami pred velikimi tekmovanji. Verjamem, da se bo v tem času dobro pripravila za pot do končnega cilja."

Alja Varagić Foto: www.alesfevzer.com

Članicam ekipe misli že uhajajo v Nemčijo

Alja Varagić pa je povedala, da članicam ekipe misli že uhajajo v Nemčijo ter s tem v kvalifikacije za OI, na katerih doslej ni nastopila še nobena ženska slovenska ekipa v kolektivnih športih. "A pred tem nas čaka še tekma z Italijo, ki bo zelo dobrodošla. Na njej moramo osvojiti točki, ki bosta pomembni tudi za žreb pred EP. Veselim se te tekme, saj je to vseeno precej drugače kot sam trening," je ocenila Varagić.

Nato bodo v Neu-Ulmu med 11. in 14. aprilom Slovenke v družbi Nemčije, Paragvaja in Črne gore potegovale za prvo pot na OI v francoski prestolnici. Za večino najboljših slovenskih rokometašic bo tako prva polovica aprila pomenila vrhunec reprezentančnih karier.

