Celjani prvič v zgodovini brez zaključnega turnirja

Danes je postal znan še zadnji udeleženec zaključnega turnirja Pokala Slovenije za moške. Na obračunu med Krko in Celjem Pivovarno Laško so se zmage z 31:26 (16:13) razveselili člani novomeške ekipe, ki je tako presenetljivo izločila favorizirano celjsko zasedbo.

Novomeščani so v domači dvorani prednost držali v svojih rokah praktično od začetka do konca dvoboja, pripravili manjše presenečenje in na koncu izločili celjsko zasedbo.

Prvo vstopnico na zaključni turnir rokometnega pokala Slovenije so si že 7. februarja priigrali rokometaši Kopra. Slaba dva tedna pozneje se jim je pridružil še Trimo. Izbranci selektorja Uroša Zormana so v gosteh s 40:22 nadigrali ekipo Moškanjci-Gorišnica. V tretjem četrtfinalu je bil Slovenj Gradec s 37:28 boljši od Dola TKI Hrastnika.

Zmagovalci dvobojev so se uvrstili na zaključni turnir, ki bo na sporedu v petek, 5., in soboto, 6. aprila v Trebnjem.