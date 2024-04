Zormanovi Trebanjci osvojili svojo prvo lovoriko

Rokometaši Trima iz Trebnjega so zmagovalci slovenskega pokala. V finalu zaključnega turnirja v domači dvorani so s 35:28 (18:14) premagali Slovenj Gradec. Za Trebanjce, ki jih vodi selektor slovenske reprezentance Uroš Zorman, je to prva lovorika v zgodovini slovenskega rokometa. Na tekmi za tretje mesto je Krka premagala Koper s 25:20 (10:12).

Zmaga Trima za sedem golov. Foto: www.alesfevzer.com Varovanci Uroša Zormana so imeli v finalu lažje delo kot v polfinalu, v katerem so bili Koprčani v igri vse do zadnje sekunde, ko je Tin Herceg ubranil sedemmetrovko. Tokrat so jim bili Korošci blizu le 20 minut, nato pa so Dolenjci ušli, prednost višali in tekmo mirno pripeljali do konca. Za Slovenjgradčane je bil to že tretji izgubljeni finale, na pokalni naslov bodo morali še nekaj časa počakati.

Trimo Trebnje je na prestolu zamenjal Celje Pivovarno Laško, ki je z 22 naslovi rekorder po številu naslovov, letos pa na zaključnem turnirju ni igralo. Za najboljšega igralca turnirja so razglasili domačega rokometaša Vida Miklavca.

Kakšno veselje! Trimo Trebnje je nov pokalni zmagovalec Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com

Tretje mesto Krki

Krka, ki je v petek gladko izgubila polfinalni obračun s Slovenj Gradcem, je v malem finalu odpravila Koprčane. Ti so precej moči porabili v petkovi tekmi proti favoriziranemu Trimu, ki so jo proti vodilni ekipe državnega prvenstva izgubili zgolj za zadetek. Tokrat so Novomeščani odločilni korak k zmagi naredili sredi drugega polčasa, ko so pobegnili na relativno varno razdaljo štirih oziroma petih golov.

Krka je uvodoma sicer povedla z 2:1, a je nato Koper hitro pobegnil za štiri gole. Dolenjci pa so vrnili s podobno mero in se vrnili v igro, v 24. minuti so izenačili na 9:9. Končnico prvega polčasa so nekoliko bolje odigrali Primorci ter se na odmor odpravili z dvema zadetkoma naskoka. Uvod drugega dela pa je pripadel Krki, ki je znova prišla v ospredje (13:12, 14:13, 15:14), a se ji ni uspelo otresti tekmeca. Korak v to smer pa sta najprej nakazali zaporedni sedemmetrovki Veljka Stanojevića za 18:15 ter nato še gol Marka Majstorovića za 20:16 v 49. minuti. Ko je Stanojević v 54. minuti prednost Novomeščanov povečal na 23:18, so slednji prišli do dovolj velike prednosti za preostanek obračuna. Prav Stanojević je bil z 10 goli prvi strelec tekme, pri gostih je z devetimi izstopal Andraž Makuc.