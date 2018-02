Po hudem padcu Tima Gajserja: dvakratni zlom čeljusti in operacija #video

Dvakratni zlom čeljusti in operacija

Nekdanji svetovni prvak v motokrosu Slovenec Tim Gajser je na dirki italijanskega prvenstva v Mantovi grdo padel in po padcu nezavesten obležal na progi. 21-letni motokrosist si je dvakrat zlomil čeljust in bo še danes operiran, je potrdil njegov oče in trener.

Tim Gajser je na dirki, ki velja za pripravo na skorajšnji začetek nove sezone svetovnega prvenstva, pri enem izmed skokov nerodno pristal in padel. Ob padcu je nekdanji svetovni prvak v razredih MX2 in MXGP z glavo trčil v motor in za nekaj časa celo izgubil zavest.

Nesrečnega Gajserja so morali na prizorišču tekme zdravniško oskrbeti, preden so ga odpeljali v bolnišnico. Po naših informacijah, ki smo jih dobili naknadno, si je na dveh mestih zlomil čeljust in naj bi bil v bližnji bolnišnici še danes operiran, kar je pozneje potrdil tudi Timov oče in trener.

"Ne morem dojeti, kaj se je sploh zgodilo in kakšno smolo je imel Tim. V tem trenutku nam je zelo težko. V bolnišnici so poklicali specialista, ki bo Tima nocoj operiral," je povedal Bogomir Gajser in dodal, da bo operacija trajala predvidoma tri ure.

Po Gajserjevih besedah Tim drugih hujših poškodb k sreči ni utrpel, več pa bodo pokazale nadaljnje preiskave.

Kaj to pomeni pred začetkom nove sezone svetovnega prvenstva, prva tekma bo 4. marca v Argentini, za zdaj ni znano.

Padec Tima Gajserja: