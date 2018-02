Koširja v polfinalu okradli? Posnetek fotofiniša daje jasno sliko!

Mnenja na družbenih omrežjih

Sporen naj bi bil prihod v cilj polfinalnega obračuna med Žanom Koširjem in Korejcem Lee Sanghojem. Košir je v znak zmage že dvignil roke, a se je izkazalo, da je bil 22-letni Korejec vendarle hitrejši. In to za vsega stotinko sekunde.

33-letni Tržičan, dobitnik dveh olimpijskih odličij iz Sočija, je tako izgubil boj za zlato ali srebrno odličje, dobro pripravljenost pa nato unovčil v malem finalu, kjer je ugnal Francoza Sylvaina Dufourja in osvojil olimpijski bron.

Jernej Demšar: "Veseli kolajne, toda ..." Foto: MaPa

Da je bila odločitev vsaj sumljiva, so prepričani tudi v Koširjevem taboru. Njegov trener Jernej Demšar, tudi sam nekoč deskar, pravi, da je 100-odstotno prepričan, da bi moral njegov varovanec nastopiti v finalu.

"Ogledali smo si videonadzor in oceno Omega timing, a vodstvo tekmovanja je odločilo, da je bil Korejec hitrejši. Drugega kot to, da se trikrat pritožiš, pač ne moreš storiti. Ko smo videli, da ni nobene izbire, se je Žan osredotočil na vožnjo za tretje mesto. Vesel sem, da jo je opravil tako, kot jo je. To je pač šport," je dejal Demšar.

"Na to pač nimam vpliva"

"Joj, kako sem bil jezen po polfinalu. Mislim sem, da sem zmagal. A v prvi vrsti moram biti jezen nase. Ko sem se s sanmi odpravljal še zadnjič na štart, sem si govoril, da sem budala," je, potem ko je stopil pred slovensko sedmo silo, dejal najboljši slovenski deskar, vesel tretje olimpijske kolajne, za katero pa verjame, da bi bila lahko še bolj žlahtna. Tudi on meni, da je bil hitrejši od Lee Sangha.

"Iz razpoložljivega posnetka je bilo videti, da sem prvi prišel v cilj. Toda pri FIS niso želeli pogledati dodatnih posnetkov. Tudi časa nisem videl, a na to pač človek nima vpliva," se je spornega polfinala, po katerem ga je pot namesto v veliki vodila v mali finale, dotaknil Košir.

Žurej: Treba se je pritožiti!



Na polfinalno odločitev, ki buri duhove, se je prek Twitterja odzval tudi nekdanji direktor Smučarske zveze Slovenije Jurij Žurej. Kot nam je povedal v telefonskem pogovoru, je nujno, da se ekipa v pritožbenem roku (ki naj bi bil od štiri do osem ur, pravilnik še preverja) pisno pritoži na polfinalne rezultate. "To je treba storiti, ne glede na to, kaj bo pokazal posnetek," je poudaril Žurej, ki bo slovenskim deskarjem pomagal sestaviti pritožbeno pismo. Glede na to, da so v komisiji trije korejski delegati, govorili pa bodo o korejskem deskarju, sicer veliko upanja za pozitivno rešeno pritožbo ni, priznava.



Kot je še opozoril, je bila ena takšnih priložnosti zamujena že v Sočiju, ko sta se slovenska in norveška ekipa v smučarskem krosu prepozno pritožili na spornost dresov francoskih tekmovalcev. Spomnimo: trije Francozi so zasedli prva tri mesta, Filip Flisar pa je bil šesti.



Če bi podrobnejši posnetek polfinala pokazal, da sta Košir in Lee ciljno črto prečkala hkrati, bi zmagal Košir, saj je bil boljši v kvalifikacijah. Košir je bil tam drugi, Korejec pa tretji.

Foto: Getty Images

Kdo je bil hitrejši v polfinalu? Žan Košir 99,01% +

Lee Sangho 0,99% +

Na družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki fotofiniša, ki naj bi dokazoval, da je bil Košir v polfinalu prikrajšan za zmago.