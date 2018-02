"Žan je bil hitrejši od Korejca!"

JERNEJ DEMŠAR, TRENER BRONASTEGA ŽANA KOŠIRJA

Čeprav bi se morali veseliti predvsem bronaste olimpijske kolajne, pa se po deskarski paralelni preizkušnji v taboru Žana Koširja niso mogli otresti slabe volje na račun tesnega in za mnoge nadvse spornega poraza v polfinalu.

Foto: Sportida

Obrazložitev vodstva Olimpijske reprezentance Slovenije glede regularnosti polfinalne tekme v paralelnem veleslalomu - Fotofiniša pri paralelnem veleslalomu ni, kot je to primer v nekaterih drugih športih; - Vsaka proga ima svoje merjenje časa, šteje le razlika med tekmecema. Na cilju posamezne proge sta A in B časomerilni napravi. A naprava je pozicionirana nižje kot B in le A naprava je merodajna;- Na cilju je TV kamera, ki pa za merjenje časa ni pomembna in pri tem ne igra nobene vloge. Ta kamera snema pod drugačnim kotom kot je pozicionirana časomerilna A točka in je zavajajoča; - Na pritožbo vodstva ekipe deskarjev smo prejeli odgovor, da je čas polfinalne tekme pravilen, kar je potrdil tudi direktor tekmovanja vodji olimpijske reprezentance Slovenije na srečanju po tekmi. Pritožba na merjenje časa ni bila možna.

Žan Košir si zdaj že lasti novo bronasto olimpijsko kolajno. Prejel jo je na slovesni podelitvi na trgu medalj. Pred tem je dopoldanske kvalifikacije končal na drugem mestu, gladko izločil svoja tekmeca v četrtfinalu in polfinalu, nato ostal brez velikega finala, a slavil zmago v boju za tretje mesto. "Ko sva se pripravljala na te olimpijske igre, sva načrtovala dvig forme. Verjamem, da nama je uspelo prav v ključnem trenutku doseči vrh. Že na zadnjih nekaj treningih je bila raven deskanja visoka. Zato smo pravzaprav le čakali na tekmo," je bil uspeha vesel Jernej Demšar, še leta 2015 aktivni deskar, zdaj pa Koširjev trener.

Sprejem za bronastega deskarja Žana Koširja bo v ponedeljek zjutraj. Letalo bo na letališču Jožeta Pučnika pristalo ob 8.35.

Jernej Demšar med veseljem in jezo. Foto: Sportida

Čeprav so bili Koširjevi nastopi na tekmah svetovnega pokala v zadnjih treh sezonah zaradi težav s hrbtom prava redkost, stopničke pa še bolj, sta nekdanja reprezentančna sotekmovalca vedela, po kaj sta prišla. "Žan je prišel na tekmo po zmago. Zanjo je bil tudi pripravljen. Za ta cilj je naredil vse. Res je, da rezultati v tej zimi tega niso potrjevali. A vseskozi sva verjela, da je to mogoče. Na koncu smo veseli kolajne. Jasno, ostaja grenak priokus, a vseeno zadovoljstva to ne sme pokvariti," pripoveduje 27-letni trener, ki je, zanimivo, celo pet mesecev mlajši od svojega varovanca.

@TeamSlovenia boste kaj naredili... ce potrebujete pomoc smo tu pic.twitter.com/UDPOy3RPVI — JurijZurej (@JurijZurej) February 24, 2018

Bil je hitrejši

A takoj po tekmi je bila ob kolajni vzporedna tema pogovorov odločitev o finalistu. Socialna omrežja so preplavili posnetki, na katerih je res videti tako, da je bil Košir z roko in desko hitrejši kot Lee Sanghoo. Fotografijo je delil tudi pravnik Jurij Žurej, ki je ponudil strokovno pomoč. A zdi se, da je bitka že vnaprej izgubljena. Vodstvo tekmovanja namreč zagovarja, da ima glavno besedo čas. Po tem pa naj bi bil Korejec hitrejši, saj naj bi sprožil eno od dveh celic pred Koširjem. A grenak priokus ostaja. "Jaz sem 100-odstotno prepričan o tem, da je bil Žan hitrejši od Korejca. A to je šport. Takšne stvari se dogajajo. Hvala bogu, da ima kolajno. Kolajna na olimpijskih igrah vendarle šteje nekaj več," pravi Demšar, ki verjame, da je zgodba zaključena. Z bronom.