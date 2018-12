Se zvezdnika, ki sta ga pokopala, norčujeta iz Joseja Mourinha?

Najdražji nakup v zgodovini kluba, ki je bil z Mourinhom na nasprotnih bregovih in po mnenju mnogih tudi glavni razlog, da je moral Jose Mourinho in Paul Pogba se v zadnjih mesecih nista najbolje razumela. Na prvih dveh tekmah nove sezone je bil zvezdnik, ki je v Manchester United leta 2016 iz Juventusa prišel za 105 milijonov evrov, kar je klubski rekord, celo kapetan moštva, na obeh tekmah pa je tudi zadel.

Potem se je začelo zapletati, Mourinho pa je Pogbaja javno med vrsticami večkrat okrcal, septembra pa je nogometni svet zabaval tudi posnetek z enega izmed treningov, na katerem sta se sprla in poskrbela za precej glasen dialog. Novembra je 25-letni vezist igral vse manj in se tako na zadnjih desetih Mourinhovih tekmah v začetni postavi Manchester Uniteda znašel le šestkrat, na zadnjih dveh pa sploh ni igral.

Prav Pogba in njegov odnos s Portugalcem naj bi bila eden glavnih razlogov in potrditev, da je razdor med Mourinhom in ekipo prevelik, po porazu na derbiju proti Liverpoolu z 1:3, po katerem je bil Manchester United že 19 točk za prvim mestom, pa tudi glavni razlog, da je moral Mourinho oditi.

Paul Pogba: Zaradi njega sem postal boljša oseba

Francoz se je v soboto v Cardiffu izkazal z dvema asistencama. Foto: Getty Images Nasledil ga je legendarni nekdanji član Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjear in začel sijajno. S sobotno zmago v Cardiffu s 5:1, odlično pa je v Walesu igral tudi Pogba, ki je bil na igrišču od prve do zadnje minute, izkazal pa se je z dvema podajama. Po tekmi je stopil pred mikrofone in seveda moral odgovarjati predvsem o Mourinhu.

"Z njim smo osvajali lovorike. Rad bi se mu zahvalil za to. Poskrbel je, da sem se izboljšal. postal sem tudi boljša osebnost. Prepričan sem, da je tako tudi s preostalimi soigralci, ampak to je preteklost, ki je za nami. Pomembna je prihodnost. Veseli me, da smo odigrali odlično tekmo pod vodstvom novega trenerja. Moramo nadaljevati v tej smeri," je povedal eden glavnih zvezdnikov svetovnega nogometa, ki je letos poleti s Francijo postal svetovni prvak, Pogba. Nekateri njegove osladne besede vidijo tudi kot norčevanje iz zdaj že nekdanjega trenerja.

Alexis Sanchez je za Manchester United v 30 nastopih do zdaj zabil samo sedem golov. Foto: Getty Images

Alexis Sachez: Zdaj smo svobodni!

Zagotovo pa kot tako lahko dojamemo objavo, s katero je na Instagramu veliko prahu dvignil še en bogat nakup Mourinha, ki pa se s Portugalcem ni razumel.

Poškodovani Alexis Sanchez, ki je januarja letos iz Arsenala v Manchester United prišel za 34 milijonov evrov, je namreč objavil video, v katerem v svojem avtomobilu ob prihodu na trening posluša glasbeno uspešnico iz filma Gladiator "Now we are free (zdaj smo svobodni, op.p.). Dodaten komentar verjetno ni potreben …

Sporen video Alexisa Sancheza: