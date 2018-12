V živo: v Angliji se je zatreslo, United blesti po odhodu Mourinha #video

Noro soboto je z dokaj gladko zmago odprl Arsenal, ki je po dveh zaporednih porazih odpravil Burnley (3:1). Topničarji so se po presenetljivem porazu Chelseaju proti Leicester Cityju (0:1) izenačili z mestnimi tekmeci. Oba imata zdaj po 37 točk.

Za še večje presenečenje od lisic pa so poskrbeli orli iz Londona. Crystal Palace je na Etihadu slavil s 3:2 in četi Pepa Guardiole primazal še drugi poraz v sezoni.

Zadetek Androsa Townsenda za 2:1:

Liverpool bo božič preživel na vrhu

S petkovo tekmo med Wolves in vodilnim Liverpoolom se je začel 18. krog angleške premier league. Volkovi so lovili že četrto zaporedno zmago, v zadnjem času so njihovo moč občutili tudi pri Chelseaju, a so jim nadaljevanje zmagovitega niza rdeči brez težav preprečili in po zadetkih Mohameda Salaha in Virgila van Dijka zabeležili novo zmago (2:0). Rdeči imajo po ničli City že velikih štiri točke prednosti.

V nedeljo se bo krog zaključil v Liverpoolu, kjer bo skušal Everton presenetiti v tej sezoni izjemno čvrsti Tottenham.