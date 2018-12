Razpad sistema pri Man Utd. "Stvari so ušle izpod nadzora!"

"Liverpool je veliko boljši. Lahko smo še četrti," je po porazu z 1:3 proti Liverpoolu na Anfieldu v 17. krogu angleške premier lige, po katerem je Manchester United poskrbel za najslabši štart v prvenstveno sezono po letu 1991, mirno razlagal Jose Mourinho. Navijači in legende Manchester Uniteda izgubljajo potrpljenje, medtem ko so se pristaši Liverpoola po tekmi iz Portugalca norčevali.

"Stvari so ušle izpod nadzora!" je bil po novem porazu, po katerem Manchester United za mesti, ki prinašajo ligo prvakov, zaostaja že za enajst točk, kritičen legendarni nekdanji dolgoletni član najbolj trofejnega angleškega kluba, danes pa televizijski komentator Gary Neville. "Šokiran sem. Liverpool je bil veliko boljši od Uniteda, ki je bil katastrofalen," je še povedal Anglež, ki se ni mogel načuditi dejstvu, da priložnosti za igro ni dobil najdražji nakup v zgodovini kluba, Francoz Paul Pogba, ki je vso tekmo presedel na klopi.

"Slep človek lahko vidi, da je bilo kadrovanje Manchester Uniteda v zadnjih letih napačno. Nogometaši, ki so v ekipi zdaj, enostavno niso dovolj dobri, predvsem pa nimajo pravega značaja, da bi igrali za tako velik klub," pa je pozornost v nogometaše usmeril Roy Keane, legendarni irski nekdanji dolgoletni kapetan Manchester Uniteda.

"Ne odpustite ga! Ne odpustite ga!" pa so po zmagi na Anfieldu prepevali navijači Liverpoola, ki je poskrbel za rekordno uspešen začetek nove prvenstvene sezone in skočil na vrh lestvice. Mislili so seveda na trenerja Manchester Uniteda Joseja Mourinha in se norčevali iz njega, a glede na njegove besede takoj po tekmi se Portugalcu kljub dejstvu, da so rdeči vragi v novo sezono štartali najslabše po sezoni 1990/91, nov poraz ne zdi nič hudega.

Še nekaj podatkov, ki niso v ponos Mourinhu

Portugalca lahko boli glava. Foto: Reuters



- Liverpool je poskrbel za največjo zmago nad Manchester Unitedom po marcu 2011, ko je, prav tako na Anfieldu, prav tako zmagal 3:1.



- Manchester United je v prvih 17 prvenstvenih tekmah prejel kar 29 golov. Enega več, kot jih je v prejšnji celotni sezoni, in največ po 17 tekmah po več kot pol stoletja (v sezoni 1962/63 jih je nazadnje prejel več).



- Liverpool je na tokratnem derbiju proti Manchester Unitedu streljal kar 36-krat, kar je največ strelov, kolikor jih je nasprotnik v angleški premier ligi usmeril proti vratom rdečih vragov, odkar od sezone 2003/04 upoštevajo to statistiko. - Liverpool ima pred Manchester Unitedom 19 točk prednosti. Po 17 odigranih prvenstvenih tekmah še nikoli ni imel takšne prednosti, odkar je točkovanje takšno, kot ga poznamo danes.- Liverpool je poskrbel za največjo zmago nad Manchester Unitedom po marcu 2011, ko je, prav tako na Anfieldu, prav tako zmagal 3:1.- Manchester United je v prvih 17 prvenstvenih tekmah prejel kar 29 golov. Enega več, kot jih je v prejšnji celotni sezoni, in največ po 17 tekmah po več kot pol stoletja (v sezoni 1962/63 jih je nazadnje prejel več).- Liverpool je na tokratnem derbiju proti Manchester Unitedu streljal kar 36-krat, kar je največ strelov, kolikor jih je nasprotnik v angleški premier ligi usmeril proti vratom rdečih vragov, odkar od sezone 2003/04 upoštevajo to statistiko.

Ni panike. Še vedno so lahko četrti.

"Liverpool je veliko boljša ekipa od nas. Ne moremo se primerjati z njim. V tem trenutku je remi verjetno največ, kar bi lahko proti takšnemu Liverpoolu osvojili," je po tekmi govoril Mourinho in jezil navijače Manchester Uniteda, med katerimi ima vse manj podpornikov.

"Imamo veliko težav, a lahko smo še četrti. Verjamem, da bomo v drugem delu sezone veliko uspešnejši, saj nas v prvenstvu čakajo domače tekme proti Liverpoolu, Chelseaju in Manchester Cityju, ki so verjetno najboljše ekipe v ligi, v prvem delu sezone pa smo proti njim igrali v gosteh. Imamo možnost, da osvojimo več točk, kot smo jih v prvem delu," je še razlagal Portugalec in na vprašanje, ali je med tekmo kdaj pomislil, da bi v igro poslal svetovnega prvaka s Francijo, 105 milijonov evrov vrednega Pogbaja, odgovoril v svojem slogu. "Ne," je odvrnil kratko in jedrnato.

Pri 55 letih je daleč od stare slave in vse bolj na udaru kritikov. Foto: Reuters

Res je, osvojil je tri lovorike, ampak ...

"Težko je, ko prejmeš taka zadetka, kot smo ju mi, ko je Liverpool zadel za 2:1 in potem še 3:1," je še povedal Mourinho, ki je na Old Trafford prišel leta 2016 in od takrat v klubske vitrine prinesel tri lovorike – v prejšnji sezoni ligo Europa in ligaški pokal, takoj po prihodu pa še angleški superpokal – a v prvenstvu močno zaostal za pričakovanji.

V premier ligi, v kateri je Manchester United z 20 naslovi rekorder, je v prvi sezoni za prvim mestom zaostal za 24 točk in zasedel šele šesto mesto, v drugi je bil sicer drugi, a nabral 19 točk zaostanka, trenutno pa je šesti in ima po vsega 17 krogih že 19 točk zaostanka za vodilnim Liverpoolom.

Francoski zvezdnik Paul Pogba na Anfieldu ni odigral niti minute. Foto: Reuters

Lahko je miren. Januarja se je trdno zasidral.

Portugalec, ki se je proslavil z naslovoma evropskega prvaka na klopeh Porta in milanskega Interja, lovorike pa osvajal tudi s Chelseajem in madridskim Realom, je vse bolj na udaru laične in tudi strokovne nogometne javnosti, pri 55 letih pa se zdi, da je njegova trenerska zvezda v zatonu, a je lahko kljub vsemu miren.

Januarja letos je namreč podaljšal pogodbo do junija 2020 z možnostjo podaljšanja za še eno leto in moralo bi se zgoditi veliko presenečenje, da bi v vodstvu kluba uslišali želje velikega dela navijačev in ga odslovili. Tudi zaradi tega, ker se je prebil v osmino finala lige prvakov. V ne preveč zahtevni skupini skupaj z Juventusom, Valencio in Young Boys je pristal na drugem mestu.

Če ga že bodo odslovili, pa bo na njegov že tako bogat bančni račun kapnilo še toliko denarja, da bo lahko Manchester zapustil s širokim nasmehom na obrazu ...

Bi morali pri Manchester Unitedu Joseja Mourinha odpustiti? Da 72,09% +

Ne 27,91% +

Zapravil je skoraj pol milijarde evrov