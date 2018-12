Pretres v Man Unitedu. Mourinho ni več trener!

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 18, 2018

"Do konca sezone bo moštvo vodil začasni trener, medtem ko bomo v klubu iskali novega, stalnega trenerja. V klubu bi se Joseju Mourinhu radi zahvalili za delo, ki ga je opravil v času, ko je bil trener Manchester Uniteda. Želimo mu veliko uspehov v prihodnosti," so zapisali v uradnem sporočilu pri Manchester Unitedu. Ta je po 17 odigranih tekmah nove sezone angleške premier lige šele na šestem mestu prvenstvene lestvice, za vodilnim Liverpoolom pa ima kar 19 točk zaostanka.

Po informacijah, ki prihajajo z Otoka, naj bi bil glavni favorit za mesto novega trenerja Manchester Uniteda Francoz Zinedine Zidane, ki je vse od poletnega odhoda s klopi Real Madrida, s katerim je osvojil tri naslove evropskega prvaka v nizu, brez službe.

Jose Mourinho, ki je na klop velikana z Old Trafforda sedel leta 2016, je z njim osvojil tri lovorike. Lani je v klubske vitrine pripeljal pokal za ligo Europa in angleški ligaški pokal, takoj po prihodu v klub pa osvojil še angleški superpokal, a v prvenstvu močno zaostal za pričakovanji. V premier ligi, v kateri je Manchester United z 20 naslovi rekorder, je v prvi sezoni za prvim mestom zaostal za 24 točk in zasedel šele šesto mesto, v drugi je bil sicer drugi, a nabral 19 točk zaostanka, trenutno pa je spet v zelo slabem položaju, kar je bilo ob dejstvu, da je v petih prestopnih rokih zapravil skoraj pol milijarde evrov za okrepitve, očitno preveč.

Dobili smo odgovor na vprašanje, kdo bo moral oditi, Portugalec ali Francoz Paul Pogba. Foto: Reuters

Kar 105 milijonov evrov je odštel za Paula Pogbaja, ki je pred dvema letoma in pol postal najdražji nakup v klubski zgodovini, a sta bila v zadnjem času z Mourinhom na nasprotnih bregovih, zato Francoz na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah sploh ni igral.

V ligi prvakov je v prejšnji sezoni prišel do osmine finala, v kateri ga je izločila Sevilla. Letos Manchester United v osmini finala čaka pariški PSG.

Mourinho, ki je imel pogodbo z Manchester Unitedom do junija leta 2020, bo z odškodnino bogato zaslužil.

Še nekaj podatkov, ki niso v ponos Mourinhu

Foto: Reuters



- Liverpool je poskrbel za največjo zmago nad Manchester Unitedom po marcu 2011, ko je na Anfieldu prav tako zmagal s 3:1.



- Manchester United je v prvih 17 prvenstvenih tekmah prejel kar 29 golov. Enega več, kot jih je v celotni prejšnji sezoni, in največ po 17 tekmah po več kot pol stoletja (v sezoni 1962/63 jih je nazadnje prejel več).



- Liverpool je na tokratnem derbiju z Manchester Unitedom streljal kar 36-krat. To je največ strelov, kar jih je nasprotnik v angleški premier ligi usmeril proti vratom rdečih vragov, odkar od sezone 2003/04 upoštevajo to statistiko. - Liverpool ima pred Manchester Unitedom 19 točk prednosti. Po 17 odigranih prvenstvenih tekmah še nikoli ni imel takšne prednosti, odkar je točkovanje takšno, kot ga poznamo danes.- Liverpool je poskrbel za največjo zmago nad Manchester Unitedom po marcu 2011, ko je na Anfieldu prav tako zmagal s 3:1.- Manchester United je v prvih 17 prvenstvenih tekmah prejel kar 29 golov. Enega več, kot jih je v celotni prejšnji sezoni, in največ po 17 tekmah po več kot pol stoletja (v sezoni 1962/63 jih je nazadnje prejel več).- Liverpool je na tokratnem derbiju z Manchester Unitedom streljal kar 36-krat. To je največ strelov, kar jih je nasprotnik v angleški premier ligi usmeril proti vratom rdečih vragov, odkar od sezone 2003/04 upoštevajo to statistiko.

Še četrtič je bil odpuščen

Slovitemu Portugalcu, ki je evropske naslove osvajal s Portom in milanskim Interjem, prvenstvene lovorike pa s Chelseajem in madridskim Realom, se je tako še četrtič v nizu zgodilo, da so ga odslovili, preden je svojo štiriletno pogodbo opravil do konca. Dvakrat, v letih 2007 in 2015, ga je to doletelo pri Chelseaju, leta 2013 pri Realu in zdaj še pri Manchester Unitedu.

Na njegovi klopi je zdržal 144 tekem. Zbral je 84 zmag, 31 remijev in 29 porazov. Dva od teh v prejšnjem tednu, ko je pred porazom na Anfieldu v ligi prvakov izgubil tudi z 1:2 v gosteh pri Valencii.

Navijači Interja ga še vedno obožujejo in upajo, da se bo vrnil k njim. Foto: Reuters

Se bo vrnil v Milano?

Mourinho se za zdaj še ni oglasil, a prav lahko se zgodi, da bo 55-letni Portugalec svojo pot nadaljeval pri Interju Samirja Handanovića.

V Milanu, kjer so zelo razočarani po izpadu iz skupinskega dela lige prvakov, naj bi bili nezadovoljni z zdajšnjim trenerjem Lucianom Spallettijem, o Mourinhu pa sanjarijo že vse od leta 2010, ko jih je zapustil po sijajni sezoni, v kateri je na San Siro prinesel zgodovinsko trojno lovoriko.

Ob ligi prvakov je prepričljivo slavil še v prvenstvu in pokalnem tekmovanju. Z Interjem je bil v dveh sezonah sicer dvakrat italijanski prvak.