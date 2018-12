Slabe novice iz skakalnega tabora. Kako resna je poškodba Eme Klinec?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec se je poškodovala na tekmi državnega prvenstva v Planici. Po padcu so jo odpeljali na preglede, po katerih bo znano, kako resna je poškodba ta trenutek najboljše slovenske skakalke v svetovnem pokalu.

Slovenski skakalci in skakalke so zbrani v Planici, kjer se odvija državno prvenstvo v smučarskih skokih za člane in članice. Naslov državnega prvaka je ubranil Timi Zajc, slabo pa jo je odnesla branilka državnega naslova Ema Klinec.

Klinčeva je po prvi seriji vodila pred lani drugo Uršo Bogataj in tretjo Niko Križnar, v finalu pa si je poškodovala koleno. Ob doskoku je padla in obležala. Pomagalo ji je zdravniško osebje in 20-letnico odpeljalo v bolnišnico na nadaljnje preglede. Po teh bo znano, za kako resno poškodbo (sum na poškodbo sprednje križne vezi) ta trenutek najboljše slovenske skakalke gre.

20-letnica naj bi si poškodovala koleno. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V novo sezono je Klinčeva vstopila uspešno. Že na prvi postaji svetovnega pokala v Lillehammerju je skočila na zmagovalni oder, nato pa uspeh s tretjim mestom ponovila pretekli konec tedna v Premanonu, kjer je na drugi tekmi stopničke zgrešila za desetinko.

Po padcu Klinčeve naslov Bogatajevi

Državni naslov je po padcu tako pripadel Bogatajevi, ki je končala 1,4 točke pred nesrečno Žirovko, na tretje mesto je kot lani stopila Križnarjeva.

V primerjavi s fanti, ki se odpravljajo na novoletno turnejo, bodo dekleta naslednjo tekmo svetovnega pokala dočakala v letu 2019, ko se bo pokal nadaljeval 12. januarja v japonskem Saporu.

Preberite še: