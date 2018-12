Avstrijski zvezdnik bo izpustil novoletno turnejo

Daleč sta leti 2012 in 2013, ko je Gregor Schlierenzauer na novoletni skakalni turneji dvakrat zapored ugnal vso konkurenco. Vse od tedaj so njegovi rezultati v upadu.

Trenutno 33. skakalec svetovnega pokala se je po skromnem izkupičku na prvih treh postajah nove sezone (Wisla, Ruka, Nižni Tagil) in zgolj 22 zbranih točk umaknil na treninge. Iz avstrijskega skakalnega tabora so takrat sporočili, da so 28-letniku pripravili individualni program, s katerim bi do začetka novoletne turneje dvignil formo. A realnost na treningih s pomočnikom glavnega trenerja Andreasa Felderja Florianom Lieglom ni povsem sledila željam.

Glavni trener Avstrijcev Andreas Felder si želi, da bi bil Schlieri na domačem svetovnem prvenstvu spet tisti pravi. Foto: Sportida

Schlierenzauer za vrnitev v tekmovalni ritem svetovnega pokala potrebuje več časa, tako da bo izpustil novoletno turnejo, so odločili v avstrijskem skakalnem taboru. Felder verjame, da lahko njegov varovanec spet najde stare občutke, in pravi, da se bo vrnil, ko se bo počutil pripravljenega. Kot je še povedal za domači ORF, si želi predvsem stabilne Schlierenzauerjeve forme med domačim svetovnim prvenstvom februarja v Seefeldu.

Za zdaj so znani trije Avstrijci, ki bodo nastopili na novoletni turneji, in sicer Stefan Kraft, Daniel Huber in Michael Hayböck. Preostalo trojico bodo določili po tekmah celinskega pokala v Švici. Tam bodo tekmovali Manuel Fettner, Clemens Aigner, Philipp Aschenwald in Markus Schiffner, pa tudi "drugoligaša" Thomas Hofer in Ulrich Wohlgenannt.

Celotna slovenska zasedba za turnejo bo znano v času DP

Slovenski skakalci in skakalke se bodo v nedeljo merili na tekmi državnega prvenstva na Bloudkovi velikanki. Naslova državnega prvaka bosta branila Timi Zajc in Ema Klinec ter v ekipni konkurenci SK Triglav Kranj.

Timi Zajc bo konec tedna branil naslov državnega prvaka. On, brata Prevc in Jernej Damjan bodo zagotovo sestavljali slovensko šesterico na prvi postaji novoletne turneje v Oberstdorfu, preostala dva bo trener Gorazd Bertoncelj določil do konca tedna. Foto: Sportida

Po državnem prvenstvu bo glavni trener določil celotno šesterico za novoletno turnejo. Za zdaj je znano, da bodo na prvo postajo od štirih, v Oberstdorf, kjer se bo vse skupaj začelo 29. decembra, odpotovali Timi Zajc, Peter Prevc, Domen Prevc in Jernej Damjan, preostali imeni bosta znani "v času državnega prvenstva", pravi glavni slovenski trener Gorazd Bertoncelj.

Spored novoletne turneje 2018/19 Oberstdorf Sobota, 29. december

16.30 kvalifikacije Nedelja, 30. december

16.30 tekma Garmisch-Partenkirchen Ponedeljek, 31. december

14.00 kvalifikacije Torek, 1. januar

14.00 tekma Innsbruck Četrtek, 3. januar

14.00 kvalifikacije Petek, 4. januar

14.00 tekma Bischofshofen Sobota, 5. januar

17.00 kvalifikacije Nedelja, 6. januar

17.00 tekma





