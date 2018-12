Na zadnji postojanki se je slovenskim skakalcem in strokovnem štabu pripetilo kar nekaj napak. V soboto je Domen Prevc zaradi težav pri doskoku ostal brez vrhunske uvrstitve, njegov brat Peter pa je izgubil uvrstitev v finale.

V nedeljo so napako naredili v strokovnem delu ekipe, potem ko so se s serviserjem odločili za napačno mažo smuči in hitrosti skakalcev so bile posledično na mizi nižje. "Bolj razočaran sem kot jezen. Nad samim seboj, fanti, nad vsem. S serviserjem smo se odločili, da bomo skušali tvegati, vendar se ni izšlo. Prezgodaj smo naredili mažo, en dan prej. Smuči so bile v soboto pripravljene. Stvar je bila preagrgesivna in smuči so zaribale. Tega se v petih minutah ni dalo odpraviti. Nismo imeli časa. Napovedano je bilo namreč drugačno vreme. V soboto je bilo ob šestih popoldne -12, naslednji dan +3 in dež. Tvegali smo, a ne bi smeli na tekmi. To je bila dobra šola za naprej," je o težavah, ki so se zgodile v Engelbergu, razlagal glavni trener Gorazd Bertoncelj in tako prevzel odgovornost za nedeljsko napako nase in celoten strokovni štab.

Domen Prevc poleti ni treniral telemarka, v Engelbergu je plačal davek

Glavni trener Gorazd Bertoncelj je priznal, da je strokovni štab za nedeljsko tekmo naredil napako, poudaril pa je tudi napake slovenskih skakalcev. Foto: Vid Ponikvar Slovenski skakalci so imeli od povprečja približno 0,5 km/h nižje hitrosti, kar je približno eno zaletno mesto nižje. Poleg tega je bil občutek drsenja pri skakalci bistveno drugačen.

Nato se je dotaknil uspešnosti skakalcev: "Telemark je rak rana obeh Prevcev. Domen je povedal, da je poleti premalokrat opravil skok s telemarkom. To smo pojasnjevali in potem se zgodi takšen padec v nepravem času, zlasti ko je bila priložnost za stopničke. To je kazen za pretekle grehe. Peter je imel že dve leti nazaj težave s telemarkom. Na treningu smo skušali doskok forsirati, imel pa je še določene spremembe v opremi. Zaradi tega je imel težave pri pristanku. Ni imel dovolj časa za telemark. Upam, da bo zdaj dobil občutke stabilnosti. Pred Engelbergom je opravil le en trening na snežni podlagi."

O tem, ali bi morali Domnu "naviti" ušesa, ker telemarka poleti ni želel trenirati, je v smehu dodal: "Njemu se ne da nikoli ušes do konca naviti. Takšen je, zato pa je tudi malce poseben in dober."

S Petrom Prevcem so in niso zadovoljni

Peter Prevc je v petek v kvalifikacijah dal vedeti, da še zna dobro skakati, nato se mu je v soboto zalomilo, v nedeljo pa je prišel do 16. mesta. Foto: Vid Ponikvar V Engelbergu je bilo veliko oči uprtih v njegovega brata Petra, ki se je vrnil po rehabilitaciji gležnja, ki mu je ponagajal v letošnjem poletju. V petek je bil s šestim mestom odličen v kvalifikacijah, nato se mu je v soboto skok ponesrečil, v nedeljo pa je bil s 16. mestom najboljši slovenski skakalec. "Smo in nismo zadovoljni, glede na to, da je bil v petek šesti v kvalifikacijah in to z veliki rezervami v tehniki. V soboto se mu je zgodil spodrsljaj na mizi. V nedeljo je naredil dva solidna skoka, vendar je bila zaletna hitrost slaba. Pred Engelbegom smo ga že videli bolje skakati," je pokomentiral Bertoncelj.

Do začetka novoletne turneje bodo imeli skakalci nekaj časa za trening, ki ga bodo izkoristili v Planici na 120-metrski napravi, ki naj bi bila pripravljena od danes naprej. V načrtu je pet skakalnih treningov, prav tako bo pet kondicijskih enot. Pred božičnimi prazniki, ko bodo imeli dva prosta dneva, bodo imeli v dolini pod Poncami še državno prvenstvo. Turneja štirih skakalnic se bo nato začela 29. decembra s kvalifikacijami v Oberstdorfu.

Trije do štirje sposobni skočiti

Timi Zajc je že lani pokazal, da je sposoben osvojiti točke na vseh štirih tekmah novoletne turneje. Foto: Sportida "Realno gledano so trije skakalci, ki so na vseh štirih tekmah sposobni skočiti med 10 ali 15. Na podlagi tega lahko rečem, da so to Timi Zajc, brata Prevc in morda tudi Jernej Damjan, če se mu izide. Ti štirje bodo odpotovali v Oberstdorf, imeni dodatnih skakalcev bosta znani v času državnega prvenstva," o potnikih za Nemčijo pravi prvi mož stroke.

Zaveda se, da bo turneja zelo zahtevna. Lani jo je premierno okusil tudi na svoji koži, potem ko ga je Goran Janus povabil za nemški del turneje, a zaradi dobrih skokov mlajših ostal še v Avstriji v Innsbrucku in Bischofshofnu: "Zame osebno je to eno najtežjih tekmovanj, ker je ogromno število skokov. Vsak namreč šteje. Napak ne smeš narediti. Če jo, si izven finala in skupna uvrstitev gre po zlu. Vsako tekmo bomo šli posebej. Ne sme biti takšnih napak, kot je padec zaradi telemarka, ali da ga ne naredimo ali pa da imamo težave z zaletno hitrostjo."