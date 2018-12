Priznali so, da so storili napako, Domna Prevca boli le njegov ego

Zadnji konec tedna je bil za slovensko skakalno družino polovično uspešen. Dekleta so bila razpoložena v Franciji, fantje pa se v Švici niso proslavili, kot so si želeli. Tudi zaradi napake, ki so jo priznali in je za vse dobra šola za prihodnje.

Verjetno je na sploh prvič, da so v trenerskem štabu priznali, da so v nedeljo naredili napako pri maži za smučke. Gorazd Bertoncelj se je skupaj s servisno službo podpisal pod to odločitev. Zato so imeli skakalci na zaletni mizi nižjo hitrost, a so tudi sami poudarili, da se lahko napaka pripeti še komu drugemu.

"'Zamazali' smo se"

Foto: Vid Ponikvar A ni bila ta konec tedna vsega kriva maža: "Iz Engelberga smo šli z mešanimi občutki. Veliko stvari je šlo narobe. Telemark nam je morda vzel stopničke Domna Prevca in finale brata Petra prvi dan v soboto. V nedeljo se je zgodila napaka strokovnega štaba. 'Zamazali' smo se, imeli prenizke zaletne hitrosti, zato so bili tudi slabši rezultati," je priznal Bertoncelj.

Domen je bil tisti, ki bi lahko v soboto skočil blizu stopničk, če pri doskoku ne bi naredil napake. Levo smučko mu je spodneslo pod desno in sledil je padec, ki pa k sreči ni pustil posledic: "Z mano je vse v redu. Nič me ne boli, morda ego. Poleti nisem delal telemarka, kako ga bom zdaj … V času pred novoletno turnejo bo čas, da se posvetim temu."

Za Petra je bilo zelo stresno

Foto: Vid Ponikvar V nedeljo je bil najvišje uvrščeni Slovenec povratnik Peter, ki je doživljal Engelberg nekoliko drugače kot sicer: "Ponoven vstop v svetovni pokal je bil v petek zelo stresen, ampak se je dobro izšlo. V soboto so bili sodniki prestrogi, sem namreč zelo dobro pristal (smeh, op. a.). V nedeljo sem pristal, prišel do točk. Videl sem, kje sem. Engelberg je bil pokazatelj, da smo v kratkem času smo naredili vse, kar smo lahko. Predvsem štejejo desetletne izkušnje. Zdaj je deset dni časa za trening, da se pripravim na novoletno turnejo."

Slovenski skakalci bodo imeli konec tedna v Planici še državno prvenstvo, nato pa bodo misli povsem usmerjene v novoletno turnejo. Timi Zajc, Domen Prevc, Jernej Damjan in Peter Prevc imajo mesto že zagotovljeno, prosti pa sta še dve, potem ko je Slovenija izgubila eno kvoto. Državno prvenstvo na Bloudkovi velikanki bo torej podalo zadnji imeni.

"Tako bodo prišle tudi zmage"

Foto: Vid Ponikvar Z več zadovoljstva so se v domovino vrnile slovenske skakalke. Ema Klinec je tudi v Franciji skočila na stopničke, v obeh dneh pa sta ji družbo med deseterico delali še Nika Križnar in Urša Bogataj.

"Po prvem koncu tedna v Lillehammerju so se punce še tipale. Malce bolj smo se približali mestom, kamor trenutno sodimo. Zdaj imamo nekaj časa, da potreniramo stvari. Dosegli smo super rezultate. Na zadnjih dveh tekmah tri med deseterico. Na prvem in drugem prizorišču smo bili na stopničkah. Zelo blizu smo. Prej ali slej bo prišel naš dan. Nekaj dela je potrebnega. Ne merimo samo na srečo, ampak na rezerve, ki jih še imamo. Tako bodo tudi zmage prišle," je optimističen glavni trener ženske izbrane vrste Zoran Zupančič.

Ema je trenutno osrednji slovenski adut za najvišje domete in je tudi najbližje vrhu. "Vesela sem, ker sem dosegla dva konstantna rezultata - tretje in četrto mesto. Malce sem se ustalila pri vrhu. Kot je Zoran omenil, bomo dobro potrenirali, da bomo tiste desetinke, točke do vrha izničile," pa pravi Klinčeva, ki bo imela skupaj s kolegicami v skakalni karavani kar mesec brez tekmovalnega premora, ko bo sledila selitev na Japonsko.