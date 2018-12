Ema Klinec za las ob stopničke, tri Slovenke v deseterici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarske skakalke so se danes še drugič v tem koncu tedna potegovale za točke svetovnega pokala v francoskem Permanonu. Po sobotnem tretjem mestu je tokrat Emi Klinec desetinka točke odnesla stopničke. Osvojila je četrto mesto, v skupnem seštevku pa je na šestem mestu. Med deseterico sta končali tudi Nika Križnar, ki je v drugi seriji pridobila štiri mesta in je tekmo končala kot sedma, Urša Bogataj je osvojila deveto mesto.

Ema Klinec je tudi na drugi tekmi v Premanonu pokazala odlično formo. Že v prvi seriji je nastopila odlično, pristala pri 83 metrih in zasedala četrto mesto. Tudi v drugo je Klinčeva, kljub slabšim razmeram od sotekmovalk, pristala pri 79 metrih, za stopničkami pa je zaostala le za desetinko točke.

Nika Križnar je v drugi seriji še popravila dosežek iz prve serije, pristala je pri 86 metrih in tekmo končala kot sedma (230,9 točke). V drugi seriji je podobno kot Križnarjeva nastopila tudi Urša Bogataj, ki se je s 16. prebila na 9. mesto (225,5). Špela Rogelj je osvojila 16. mesto (217,8), Maja Vtič je bila 29. (193,7).

Tekmo je na najvišji stopnički končala Nemka Katharina Althaus, ki je za več kot 14 točk prehitela drugouvrščeno Norvežanko Maren Lundby, tretje mesto je osvojila Japonka Sara Takanashi.

Čez kvalifikacijsko sito se od Slovenk ni uspelo uvrstiti le mladi Jerneji Brecl, ki je s 67 metri in 77,7 točke zasedla 50. mesto.

Današnja tekma je bila zadnja za skakalke v tem koledarskem letu. Januarja se karavana svetovnega pokala seli v Azijo, kjer bosta najprej 12. in 13. januarja tekmi v japonskem Sapporu.

V soboto stopničke Eme Klinec

V soboto je bila Ema Klinec odlična tretja, kar so njene druge stopničke v sezoni. Njen uspeh so dopolnile še Nika Križnar na petem, Urša Bogataj na šestem in Špela Rogelj na 12. mestu. Jerneja Brecl se ni uvrstila v drugo serijo. Ob peterici bo v današnjih kvalifikacijah skakala še Maja Vtič.