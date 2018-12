Ema Klinec na stopničkah, tik pod zmagovalnim odrom še dve Slovenki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalka prve posamične tekme v Premanonu je Nemka Katharina Althaus. Na zmagovalnem odru sta se ji pridružili Sara Takanašni in Ema Klinec, ki je drugič skočila na zmagovalni oder. Izkazale so se tudi preostale Slovenke. Nika Križnar je bila peta, Urša Bogataj šesta, Špela Rogelj pa 12.

Nemka Katharina Althaus slavi drugo zmago sezone. Druga po prvi seriji je nov uspeh dosegla z odličnim finalnim skokom, ko jo je odneslo do novega rekorda skakalnice (94,5 metra). Vodilna po polovici tekme, Japonka Sara Takanaši, je v finalu skočila skoraj deset metrov manj in z desetimi točkami zaostanka za Althausovo končala na drugem mestu. Na najnižjo stopničko zmagovalnega odra je skočila Ema Klinec, ki je v finalu pridobila mesto in se razveselila drugih stopničk sezone.

Katharina Althaus se veseli druge zmage v sezoni, še dvakrat je bila četrta. Foto: Sportida

Glavni trener slovenske skakalne ekipe Zoran Zupančič je lahko po tekmi zelo zadovoljen, saj sta nedaleč za zmagovalnim odrom končali še dve njegovi varovanki. Nika Križnar je končala na petem mestu, Urša Bogataj pa na šestem mestu. Obe sta zadržali položaj iz prve serije. Slovenski uspeh je dopolnila Špela Rogelj, ki je v finalu pridobila tri mesta in končala kot 12.

Na tekmi je nastopila še Jerneja Brecl, a je bila s 34. mestom prekratka za točke.

Althausova ostaja vodilna v skupnem seštevku (300 točk), sledita ji Lidija Jakovljeva (222) in Maren Lundby (198). Klinčeva je z osmega napredovala na peto mesto.

V nedeljo še ena tekma, nato premor

V nedeljo sledi še zadnja tekma za dekleta v tem koledarskem letu, saj se bo svetovni pokal nadaljeval šele sredi januarja, ko bodo na sporedu tekme na Japonskem.

Premanon, 2. serija

Premanon, 1. serija:

