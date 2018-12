Ob spodbudi še brca v rit

Kje se je zgodila sprememba, da čutite takšen optimizem in željo po prvih mestih?

Vedno sem merila na najvišja mesta. To se ni spremenilo. Morda se je moje videnje spremenilo, ko mi je trener zelo nazorno pokazal pot, kako to doseči. Po vsaki slabši predstavi me spravi na realna tla. Točno da vedeti, da sta za vrhunski rezultat potrebna vrhunska skoka. Pred seboj imam, kar moram delati. Slabe misli gredo posledično stran.

Koliko se je spremenilo delo pod vodstvom Zorana Zupančiča?

Delo je veliko bolj načrtno. Vse skupaj se podrobno spremlja. Če gredo stvari v pravo smer, nadaljujemo. Če gredo v napačno, hitro ukrepamo. Posvečamo se malenkostim in se zavedamo, da je za rezultat treba delati.

Ste pričakovali, da boste na prvi postojanki stopili na stopničke?

Morda me je presenetilo, da mi je to uspelo že v soboto. Morda nisem čutila toliko samozavesti. Imela sem namreč dosti nihanj. Ko sem videla, da sem z dobrimi predstavami zraven, sem kvalifikacije na 120-metrski skakalnici zelo dobro opravila. Še zdaj imam pozitivne misli. S tistimi predstavami sem pri vrhu in to so cilji za naslednje tekme.

Kako gledate na konkurenco, spremembe pri vrhu?

Začela bom pri zmagovalkah Juliani Seyfarth in Lidiji Jakovlevi. Prva je dobre skoke kazala že poleti, druga zdaj. Glede na skoke sta zasluženo zmagali. Ni presenečenje, da sta na teh mestih. Pestro je. Sara Takanaši je bila na treningih in v kvalifikacijah zelo blizu. Diskvalifikacija ji je verjetno vzela malce zagona. Maren Lundby bo z znanjem spravila vse skupaj na višjo raven. Njen čas bo še prišel. Nemke so zelo močne. Z najboljšimi predstavami sem lahko zraven, moram delati, da se bo to uresničilo.

Omenili ste, da bo čas Maren še prišel. Kdaj pa bi lahko prišel vaš čas za najvišja mesta?

Zdi se mi, da sem že daleč ter da ves čas kažem, da sem zraven in da znam skakati. Srčno si želim in vsak dan trdo delam, da bi bila pri vrhu.

Ste se že kdaj v karieri počutili tako močno?

Ne (po daljšem premisleku, op. a.). Mislim, da sem vedno razmišljala o tem, zdaj pa nekako vidim, kje se da. Moje misli so usmerjene proti vrhu. Zdaj vidim način. Pridejo slabši dnevi, skoki, vendar z analizo vse uredimo. Vsak dan vidim, kaj moram izboljšati.

Koliko se je spremenilo vaše dojemanje skokov? Že nekaj let ste namreč v karavani najboljših članskih skakalk. So oči bolj odprte?

Vesela sem, da mi je uspelo, da se me nedeljski poraz ni dotaknil. Vedela sem, kaj sem naredila narobe. Iz Lillehammerja sem šla z dvignjeno glavo in vesela stopničk. Hkrati sem dobila dodatno brco v rit, ki mi jo je dala 120-metrska skakalnica (v kvalifikacijah je bila najboljša, na tekmi pa šele 16., op. a.).

Letošnja sezona je daljša kot pretekle. Vam to ustreza?

Vesela sem, da smo štartali s tremi tekmami. Vidiš lahko, kako tanka je meja. Zavedaš se, da moraš biti stoodstoten. Kar zadeva tekme, čutim dodatno motivacijo. Srbijo me pete, saj se veselim naslednjih tekem.

Kaj pa počnete, da se med tekmo sprostite?

Na potovanju rada berem. Učim se, s tem dodatno razbremenim misli. Poslušam glasbo. Ugotovila sem, da mi glasba med tekmo ne ustreza toliko kot prej, ker se počutim preveč izolirano. Raje sem prizemljena, v stiku z okolico, da lahko komuniciram z dekleti in se šele na koncu osredotočim na skok. Zelo prav mi pridejo masažni valčki. S tem sproščam energijo in jo tudi pridobivam.

Koliko je kaj v glavi Seefeld, svetovno prvenstvo?

Ni. V takšno tekmo moraš iti z zagonom, ki ga dobiš med sezono. Moraš imeti vizijo in marsikaj se mora poklopiti. Dejstvo je, da se je zelo tvegano osredotočiti na eno tekmo. Veliko bolj smiselno je meriti na celotno sezono, nato pa na tisti tekmi skočiti kot na vsaki drugi oziroma z dodatnim žarom. To da dodatno energijo in piko na i.