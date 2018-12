Ema Klinec skočila na stopničke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusinja Jakovljeva je vodila že po prvi seriji in v drugo s skokom, dolgim 96 metrov, ubranila prvo mesto. Drugo je pripadlo že v petek drugi Maren Lundby, ki je po 101,5 metra v prvi seriji v drugo v slabih razmerah skočila le 88,5 metra, na tretje pa se je s četrtega po polovici tekme prebila Slovenka Ema Klinec. Klinčeva je v finalu dosegla najdaljšo daljavo (98,5 metra).

Zmagovalka petkove tekme Juliane Seyfahrt je po prvem skoku zasedala tretje mesto, na koncu pa zasedla peto. V petek tretja Sara Takanaši je bila zaradi neustreznega dresa diskvalificirana.

Vse Slovenke s tekme do točk

Do točk so prišle vse varovanke Zorana Zupančiča, ki so bile uspešne v kvalifikacijah (v teh je obstala le Špela Rogelj, tekmo je zgrešila za 0,7 točke). Med deseterico je tako končala še Nika Križnar. Po prvem skoku je bila peta, na koncu je vknjižila 7. mesto. Urša Bogataj je bila 12. (po prvi seriji deseta), mlada Jerneja Brecl je zadržala 24. mesto, povratnica po poškodbi Maja Vtič pa je s 27. napredovala na 26. mesto.

Za konec še na veliko skakalnico

V nedeljo sledi še tretja preizkušnja deklet v treh dneh. Pomerila se bodo na veliki skakalnici. Kvalifikacije so predvidene za danes, tekma pa za nedeljo ob 12.45.

