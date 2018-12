"Morda sem dajal vtis, da sem v krizi, a je tudi mene presenetilo"

Če bi bilo to, kar je Domen Prevc pred začetkom sezone govoril o svoji formi, resnično, potem ob njegovem vstopu v svetovni pokal ne bi pričakovali odličnih uvrstitev. Čez noč mu je uspelo narediti pravi preskok. Uvrstitve so presenetile tudi njega. Hkrati je vesel, da se vse premika v pravo smer.

Na novinarski konferenci pred začetkom sezone je Domen Prevc namreč poudarjal, da zaradi slabših skokov v primerjavi z reprezentančnimi kolegi izpušča uvod v Visli.

Trener Gorazd Bertoncelj ga je nato uvrstil v ekipo za Ruko. Tudi prvi mož stroke ni vedel, kaj lahko od njega pričakuje. Dvakratna uvrstitev na četrto mesto je bila tako za vse manjše presenečenje. "V Ruko sem šel z željo, da pridem med trideseterico. Zelo sem bil zadovoljen. Večje skakalnice mi toliko bolj ustrezajo, prav tako mraz. Tudi presenečen sem bil," je priznal Domen.

In kaj se je spremenilo, da slika ni več "črnogleda"? "Morda sem dajal vtis, da sem v krizi, da mi gre slabo. Skoki v primerjavi z drugimi niso bili na pravi ravni. Ko sem prišel na večjo skakalnico, sem bil presenečen, da je šlo tako hitro v pravo smer. Nazaj sem se držal, da ni tako, kot bi moralo biti. To me je na koncu pripeljalo do četrtega mesta," odgovarja najmlajši od bratov Prevc.

"Z uvrstitvami sem zadovoljen, s skoki še ne, ker vem, da so še rezerve. Zato tudi rezultat ni takšen, kot bi lahko bil." Foto: Reuters Ruka je bila zanj pravi kraj za vstop v zimo, saj se v tem finskem skakalnem središču dobro znajde. Leta 2016 se je namreč prav tu veselil prve zmage v svetovnem pokalu. Dobre skoke je nato prenesel tudi v ruski Nižni Tagil. V nedeljo je bil po prvi seriji na tretjem mestu, potem ko mu je nekoliko pomagal tudi veter, v drugo pa padel na 14. mesto.

"Z uvrstitvami sem zadovoljen, s skoki še ne, ker vem, da so še rezerve. Zato tudi rezultat ni takšen, kot bi lahko bil," pravi Domen.

To je zanj tretja sezona v svetovnem pokalu, iz leta v leto pa postaja bolj umirjen. Zlasti letos je videti, da je stopil v tem segmentu na bistveno višjo raven: "Zagotovo sem bolj umirjen. Delujem bolj flegmatično kot prva leta, ko sem nenehno potreboval nekoga ob sebi, ker nisem bil prepričan, kje sem. Zdaj je drugače. Nimam težav. Vse se je mogoče dogovoriti. Tudi preostalim, če so izgubljeni, pomagam. Veliko bolj umirjeni smo kot prejšnja leta."

"Neumnost bi bila, da bi v enem tednu toliko shujšal"

Veseli ga, da se bo v karavano smučarskih skakalcev vrnil starejši brat Peter. Foto: Vid Ponikvar Njegova velika želja je, da bi bil vso sezono v družbi najboljših in redno dobro skakal, kar mu do zdaj še ni uspelo: "V tej smeri razmišljam. Slabših skokov ne bom vzel za nekaj slabega. Upam, da bomo le stopnjevali skoke in bomo vso sezono držali formo. Na suhem delamo nekatere vaje in jih kombiniramo na skakalnici, tudi sam pa vem, katero vajo potrebujem, da dobim prave impulze, ki jih lahko potem uporabim na skakalnici."

Pred sezono je bilo mogoče slišati, da skoki še niso bili na pravi ravni, ker je imel še nekoliko preveč kilogramov, vendar ni res, da naj bi v enem tednu izgubil dva kilograma: "To bi bila neumnost, da bi v enem tednu toliko shujšal. To gre počasi in pri tem so zagotovo rezerve. Sproti prihajam do želene teže. Vsak teden nekaj. Do novoletne turneje bo teža prava."

Čeprav se je veselil, da bo ta konec tedna skakal v nemškem Titisee-Neustadtu, pa tekem zaradi slabega vremena ne bo dočakal. Zato pa se bo na naslednji postojanki razveselil nove družbe. V karavano smučarskih skakalcev se namreč vrača brat Peter, s katerim sta prav v Engelbergu pred tremi leti stala skupaj na odru za zmagovalce. Takrat je bil na najvišji stopnički starejši od bratov Prevc, Domen pa leto pozneje. "Ne vem, kaj bi od njega trenutno pričakoval, ker ga na treningih nisem videl. Bomo videli, ko bo na delu."