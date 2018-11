Domen Prevc rešil neznanko

Začetek sezone je slovenskim skakalcem prinesel veliko zadoščenja. Spodrsljaj je bila le ekipna tekma v Visli v samem uvodu, nato pa smo na treh tekmah videli razpoložene slovenske orle.

V Visli je s petim mestom izstopal mladi Timi Zajc, v Ruki pa se je dvakrat za eno stopničko višje povzpel Domen Prevc.

Slednji je bil neznanka pred odhodom na Finsko, potem ko je izpustil uvod v zimo. Pred sezono je namreč govoril, da njegovi skoki niso na ravni, da bi dosegal vrhunske dosežke. V enem tednu je nato pripravljenost dvignil na bistveno višjo raven, v prvi vrsti pa kazal konstanto.

Ali je glavnega trenerja Gorazda Bertonclja kaj presenetilo tako suvereno skakanje najmlajšega od bratov Prevc? "Ja in ne. Tehnično je bil pripravljen že dolgo časa. Zdaj je imel optimalno telesno težo in iz tega vidika je posledično razumljivo, da je bil na skakalnici dober," je odgovoril Bertoncelj.

Zajc imel težave z zaletno hitrostjo, a kljub temu visoko

Foto: Sportida Zajc kot naš najboljši skakalec je imel v Ruki nekaj težav z zaletno hitrostjo, zaradi česar ni posegel tja, kamor je pripravljen skočiti in si tudi sam želi. A je moral biti tudi s sedmim in 11. mestom zadovoljen, ko je zapuščal Finsko.

"Na splošno smo bili počasni na mizi, zlasti Zajc in Žak Mogel. Nekje od 0,7 do 0,9 kilometra na uro so bile njune hitrosti nižje od povprečja. Razlog? Največkrat je to tehnika počepa, da ne vozijo po sredini in začnejo v kakšen rob pritiskati. Če bi gledali dolžino daljav, se je pri Timiju to poznalo tudi za pet metrov," je o težavah najvišje uvrščenega Slovenca v skupnem pokalu dejal prvi mož stroke, ki pred sezono ni bil negotov, potem ko rezultati v poletnem obdobju niso bili bleščeči: "Takrat sem dejal, da bomo v zimo prišli kot ekipa bistveno bolj pripravljeni. Več posameznikov je na podobni ravni. Dokler se prave tekme ne začnejo, težko veš, kje točno si. Smo pa imeli na treningu primerjavo s Klimovom (zmagovalec poletnega grand prixa in prve tekme v sezoni v Visli, op. a.) in Koudelko. In če si v rangu s prvim in malce boljši od drugega, je to dobro znamenje."

Mladi Žak prijetno presenečenje, Damjan dolžnik

Foto: Vid Ponikvar Strokovni tabor je imel nekaj skrbi pred tekmo v vetrovni Ruki le pri vsega 17-letnem Žaku (24. in 20. mesto), saj se trenerji po pravilu izogibajo tej poti pri tako mladih skakalcih. A je preizkus opravil z odliko: "Malce smo morda tvegali. Nekaj negotovosti pri prvem skoku je bilo, saj je zelo pihalo. A je stabilno opravil skok. Obvlada veter, čeprav je eden grših letalcev v svetovni karavani. Tu ima še rezerve. Sicer pa je naredil skoke, ki jih zna. Videli smo tudi že njegovo boljšo izvedbo, a če bo ponavljal to, bo dovolj."

Naslednji dve postojanki bo še ostal v svetovnem pokalu, nato pa se bo stroka odločila, ali mu bo namenila kaj počitka v naporni sezoni.

Rezerve ima tudi še Jernej Damjan, ki verjetno tudi sam ni bil zadovoljen s tem, kar je dosegel na prvih dveh postojankah: "Jernej je še naš dolžnik. Ne skače tako kot jeseni. Sicer je na treningih konkurenčen našim najboljšim. Le na tekmah se mu ni izšlo. A se bo tudi njemu odprlo. Sicer pa sem zadovoljen z začetkom sezone. Tri smo imeli med desetimi na sobotni tekmi. Ekipa je pokazala, da je dobro pripravljena. Več jih je sposobnih skočiti med točke. Čakamo še na Jerneja, da se prebudi, in vrnitev Petra Prevca v dobri izvedbi. Zlasti glede na deficit treningov. Šest mesecev je bil brez treninga. Pri Severinu Freundu smo videli, da se ni lahko kar vrniti in biti med najboljšimi."

Peter Prevc skače tako dobro kot trenutno najbolj razpoloženi slovenski orli

Foto: Ana Kovač Prvi zvezdnik slovenske reprezentance po težavah z gležnjem zdaj trenira doma pod taktirko Janija Grilca in Matevža Šparovca. V načrtu je, da se bo karavani smučarskih skakalcev priključil sredi decembra v Engelbergu. "Kako skače v primerjavi z drugimi? Zanimivo je. Ne bom rekel, da so skoki za zmago, ampak so na dobri ravni. Če doda še nekaj stvari, bo lahko normalno skakal. Prejšnji teden smo skakali skupaj in je bil na podobni ravni kot najboljši naši. Iz skoka v skok napreduje. Nima pa še konstante. V tem trenutku ima šele 110 skokov, medtem ko jih imajo preostali, ki niso izpustili treningov, 550."

Slovenski skakalci se bodo zdaj preselili v Nižni Tagil, kjer bosta konec tedna novi preizkušnji. Tudi v Rusiji bo imel Bertoncelj sedmerico skakalcev, odločil pa se je za eno spremembo. Namesto nerazpoloženega Anžeta Semeniča se vrača Tomaž Naglič. Ob njem bodo nastopili še Domen Prevc, Timi Zajc, Jernej Damjan, Anže Lanišek, Bor Pavlovčič in Žak Mogel.