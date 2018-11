Izjemni Domen Prevc v Ruki še enkrat tik pod stopničkami

V Ruki na Finskem so se smučarji skakalci pomerili še na drugi posamični tekmi svetovnega pokala v dveh dneh in spet se je izkazal slovenski orel Domen Prevc, ki je tako kot v soboto tekmovanje končal tik pod stopničkami. Zmagal je Japonec Rjoju Kobajaši pred Nemcem Andreasom Wellingerjem in Poljakom Kamilom Stochom.

Domen Prevc je v prvi seriji pokazal še en izjemen skok in pristal pri 136,5 metrih, s tem pa napovedal boj za stopničke. V drugo je bil še boljši, pristal je pri 142,5 metrih, tako kot v soboto pa se je moral zadovoljiti s četrtim mestom. Zmage se je veselil letos odlični Japonec Rjoju Kobajaši, pred Nemcem Andreasom Wellingerjem in poljskim zvezdnikom Kamilom Stochom.

Prevc tako dobrega vikenda ni pričakoval

"Zelo izjemen vikend! Presenetljivo, saj tudi sam nisem pričakoval tako dobrega vikenda. Skoki še niso na nivoju, kjer bi lahko bili in to želimo nadoknaditi za naprej. To želimo izboljšati in delati naprej kot do zdaj. Ko priletimo domov, bomo opravili nekaj treningov in nato naprej na nove tekme v Rusijo," je finski konec tedna ocenil slovenski junak Domen Prevc.

V finalu smo imeli Slovenci še Timija Zajca, Žaka Mogla in Anžeta Laniška. Vsi trije so se v drugo izkazali in izboljšali svoje pozicije iz prve serije. Zajc je tekmo končal na 11. mestu, Mogel in Lanišek sta bila 20. in 21.

Zajc: Imamo velike probleme z zaletno hitrostjo

Zajc z 11. mestom ni bil pretirano zadovoljen: "Skoki niso bili tako dobri kot včeraj, tako da moramo še nekaj stvari popraviti za boljše rezultate. Imamo velike probleme z zaletno hitrostjo, nismo še odkrili zakaj do tega prihaja. Upam, da bo takrat oder za zmagovalce lažje dosegljiv."

Pavlovčič, Damjan in Semenič so ga v prvi seriji polomili. Prvi je pristal pri 118,5 metrih in zasedel 36. mesto, Damjan je bil z enako daljavo celo mesto za kolegom, še slabši pa je bil Semenič, ki je s skromnimi 109 metri pristal povsem pri repu razvrstitve na 47. mestu.

Trenerjeva ocena vikenda?

Slovenski glavni trener, Gorazd Bertoncelj, je vikend lahko ocenil kot zelo dober: "Ocena minulega vikenda je, da smo nastopili zelo uspešno. Vodstvo je zelo zadovoljno s temi rezultati. Domnova četrta mesta sta izjemna rezultata. Timi je zelo dobro skakal oba dni, pohvaliti je potrebno Žaka Mogela, ki je dosegel prve točke, danes pa krepko izboljšal včerajšnji rezultat."

Rjoju Kobajaši je v izjemni formi, na Finskem je zmagal dvakrat v dveh dneh, v nedeljo v drugi seriji iz dveh mest nižjega zaletnega mesta od konkurentov celo izenačil rekord skakalnice v Ruki (147,5 metra). Foto: Reuters

Kobajaši še povečal prednost v svetovnem pokalu

Kobjaši je slavil prepričljivo, s še drugo zaporedno zmago pa je le še povečal prednost v skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Olimpijski prvak in podprvak iz Pjongčanga, Wellinger, je za japonskim tekmecem zaostal kar za 22 točk. To so bile njegove prve stopničke po olimpijskih igrah v Južni Koreji, kjer je na obeh posamičnih tekmah pristal na zmagovalnem odru. Še drugi dan zapored je na stopničkah stal tudi najboljši skakalec minule zime, Poljak Kamil Stoch. Včerajšnjemu drugemu mestu je danes dodal še tretje.

Naslednja postaja svetovnega pokala je Nižnij Tagil v Rusiji, ki bo dve posamični tekmi gostil naslednji konec tedna.

Dvojni program

Še pred tekmo so bile izpeljane kvalifikacije, s temi pa je zanesljivo opravilo vseh sedem slovenskih orlov, Najboljši je bil spet Domen Prevc, s 138 metri najdaljši med kvalifikanti, a zaradi nekoliko slabšega doskoka spet ne povsem na vrhu. Bil je drugi, slabi dve točki za zmagovalcem kvalifikacij, Avstrijcem Stefanom Kraftom (135,5 m).

Bor Pavlovčič (130,5 metra) je bil 22. Žak Mogel (134 m) 26., Jernej Damjan (125,5 m) 27., Anže Lanišek (126 m) 30., Timi Zajc (122,5 m) 33. in Anže Semenič (124,5 m) 45.