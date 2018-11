Domen Prevc najdaljši med vsemi, a ostal brez stopničk

Slovenski skakalci so se odlično odrezali v vetrovni tekmi v Ruki, kjer so organizatorji izpeljali le eno serijo. Veter je skakalcem nagajal že ves dan. Odpadle so kvalifikacije, tekma bi se morala začeti ob 16.30, a se je šele ob 17.50. A to ni zmedlo Domna Prevca, ki je s 146 metri ob odličnih pogojih v zraku le za 1,5 metra zaostal za rekordom skakalnice - ta je v lasti Stefana Krafta. Pri ekstremni daljavi je imel nato težave pri doskoku in posledično prejel nižje ocene. In prav to je na koncu odločilo, da ni stopil za oder za zmagovalce.

Za mnoge je Domnova uvrstitev rahlo presenečenje, zlasti ker so v našem taboru govorili, da še en teden nazaj ni bil dobro pripravljen za uvod sezone v Visli. Očitno mu je teden treninga koristil, da na Finskem zdaj skače odlično.

Veliki zmagovalec je postal Japonec Rjoju Kobajaši, ki je skočil 138,5 metra. Družbo na odru za zmagovalce sta mu delala Poljaka Kamil Stoch in Piotr Zyla.

Dobra skoka sta uspela tudi Timiju Zajcu in Anžetu Lanišku, ki sta bila na sedmem oziroma desetem mestu.

Prav poseben dan je bil za najmlajšega slovenskega skakalca. 17-letni Žak Mogel se je namreč s 24. mestom veselil prvič točk v karieri. Pred njega se je zavihtel izkušeni Jernej Damjan.

Izven trideseterice sta ostala Bor Pavlovčič in Anže Semenič, ki se mu je skok popolnoma ponesrečil.

V nedeljo bo v Kuusamu nova posamična tekma. Prva serija je načrtovana za 17. uro, kvalifikacije pa bodo uro in pol pred tem (15.30).

Program v Ruki Nedelja

15.30, kvalifikacije

17.00, posamična tekma

Preberite še: