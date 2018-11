Poljska veselica v Wisli, Slovenci sedmi

Na uvodni preizkušnji jubilejne 40. sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih so na ekipni tekmi v Wisli slavili domačini Poljaki. Drugi so bili Nemci, tretji Avstrijci in četrti Japonci. Slovenci Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Tomaž Naglič in Timi Zajc so zasedli skromno sedmo mesto. V finalu so bili slovenski orli boljši le od Čehov.

Poljaki z olimpijskim zmagovalcem in najboljšim skakalcem minule zime Kamilom Stochom, ki so pred zadnjo skupino skakalcev izgubili vodstvo v dvoboju z Nemci, so v zadnjem nastopu po zaslugi odlične predstave Stocha na veliko veselje domačih navijačev slavili zmago na prvi tekmi poolimpijske sezone, na kateri je nastopilo enajst reprezentanc. To je za Poljsko skupno četrta ekipna zmaga.

Nemci so osvojili drugo mesto, tretji so bili Avstrijci. Presenetljivo so brez uvrstitve med najboljšo osmerico ostali prvi favoriti, olimpijski prvaki Norvežani, potem ko je žirija tekmovanja 28-letnega Roberta Johanssona diskvalificirala zaradi neustreznega dresa. Slovenci so bili daleč od najboljših. Lanišek, Pavlovčič, Naglič in Zajc so zasedli sedmo mesto; v finalu so za njimi zaostali le Čehi.

V nedeljo bo v Wisli ob 15. uri še prva posamična tekma sezone. Poleg današnje četverice, ki je nastopala za ekipo, bo na prvi tekmi 40. sezone svetovnega pokala za Slovenijo nastopil še Anže Semenič. Jernej Damjan in Žak Mogel sta obstala že v petkovih kvalifikacijah.

Finalna serija:

Prva serija: